La Capital | Ovación | Paises Bajos

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Con el 2 a 1, el DT Ronald Koeman fue responsable de que su equipo retrocediera, con un cambio defensivo. Japón llegó al empate en el minuto final

14 de junio 2026 · 21:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Crysencio Summerville

AP

Crysencio Summerville, de Países Bajos, la lleva perseguido por el japonés Hiroki.

Países Bajos, cuartofinalista en el Mundial pasado, debutó con un empate con Japón que les dejó una sensación de insatisfacción. Porque se puso dos veces al frente en el marcador y se lo igualaron. Lo doloroso es que el 2 a 2 definitivo lo consiguió el seleccionado nipón a un minuto del final.

En buena proporción, Países Bajos dejó dos puntos en el camino por responsabilidad del entrenador de la Naranja, Ronald Koeman, con un cambio de nombre que derivó en una postura cautelosa de su equipo cuando estaba 2 a 1 arriba.

Por características, se esperaba un partido vibrante y con llegadas frecuentes. Hubo que aguardar que esto sucediera en el segundo tiempo. El primero fue aburrido. Es que ambas selecciones buscaron no asumir riesgos.

Un segundo tiempo vibrante

Los últimos 45’ resultaron emotivos y cambiantes. La postura de los dos fue otra. El peligroso Virgil van Dijk (51’) señaló el primero para Países Bajos, pero Keito Nakamuda (55’), una de las figuras japonesas, igualó pronto.

Cryiscencio Summerville (64’) rompió la paridad y puso arriba a la Naranja.

>> Leer más: Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Pero Koeman sacó al volante creativo Ryan Gravenberch por el defensor Nathán Aké. Su conjunto retrocedió y Japón alcanzó la igualdad por intermedio de Daichi Kamada (89’), otro de los destacados del seleccionado japonés.

Noticias relacionadas
La mexicana Estefany Alegria conecta en el rostro de La Princesita Bermúdez en la pelea de boxeo realizada en Orlando. 

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Jorge Almirón pretende que Central se refuerce de la mejor manera para el segundo semestre del año.

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Los futbolistas de Alemania celebran, mientras los de Curazao sufren la goleada en contra. Gran arranque del equipo teutón en el Mundial 2026.

Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

Colapinto delante de Gasly, antes de que el equipo Alpine ordenó que lo dejen pasar en Barcelona.

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Ver comentarios

Las más leídas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Lo último

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Información General

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Ovación
Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas
La Ciudad

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Por Morena Pardo
Zoom

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada