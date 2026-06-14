Con el 2 a 1, el DT Ronald Koeman fue responsable de que su equipo retrocediera, con un cambio defensivo. Japón llegó al empate en el minuto final

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Crysencio Summerville, de Países Bajos, la lleva perseguido por el japonés Hiroki.

Países Bajos, cuartofinalista en el Mundial pasado, debutó con un empate con Japón que les dejó una sensación de insatisfacción. Porque se puso dos veces al frente en el marcador y se lo igualaron. Lo doloroso es que el 2 a 2 definitivo lo consiguió el seleccionado nipón a un minuto del final.

En buena proporción, Países Bajos dejó dos puntos en el camino por responsabilidad del entrenador de la Naranja, Ronald Koeman, con un cambio de nombre que derivó en una postura cautelosa de su equipo cuando estaba 2 a 1 arriba.

Por características, se esperaba un partido vibrante y con llegadas frecuentes. Hubo que aguardar que esto sucediera en el segundo tiempo. El primero fue aburrido. Es que ambas selecciones buscaron no asumir riesgos.

Los últimos 45’ resultaron emotivos y cambiantes. La postura de los dos fue otra. El peligroso Virgil van Dijk (51’) señaló el primero para Países Bajos, pero Keito Nakamuda (55’), una de las figuras japonesas, igualó pronto.

Cryiscencio Summerville (64’) rompió la paridad y puso arriba a la Naranja.

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Pero Koeman sacó al volante creativo Ryan Gravenberch por el defensor Nathán Aké. Su conjunto retrocedió y Japón alcanzó la igualdad por intermedio de Daichi Kamada (89’), otro de los destacados del seleccionado japonés.