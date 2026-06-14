Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

La Ciudad
Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas
Policiales
Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
la ciudad
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
La Ciudad
Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad
Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
Política
El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Zoom
Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom
Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más
policiales
Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos
Política
Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Policiales
Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Política
Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin
Economía
El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia
La Ciudad
A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad
Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario
Información General
Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro
Policiales
San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido
Economía
La transición energética tracciona nuevas inversiones
Policiales
El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada