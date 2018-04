Un paso al frente

Si bien es cierto que el equipo que presentará hoy Central se asemeja a lo que imaginó desde un principio, también es verdad que Leo Fernández apelará a los jugadores más curtidos para hacer pata ancha ante el Racing de Coudet. Un conjunto albiceleste que no llegó a la ciudad para hacer una simple excursión por Arroyito. Por lo tanto, los soldados más experimentados canallas deberán devolverle esa confianza ciega que le tiene el entrenador con un rendimiento acorde al cuadro de situación que se vivirá en el Gigante. En otro orden, Néstor Ortigoza estará entre los suplentes tras dejar atrás una lesión.

Los auriazules tienen ahora a casi todo el pelotón a disposición. Salvo Oscar Cabezas, el resto está para jugar. Por eso es que el técnico no dudó y decidió incluir hoy a los futbolistas con mayor rodaje en el profesionalismo en pos de descomprimir a los más pibes.

También es una señal de que es tiempo que vayan apareciendo apellidos importantes que hasta el momento están envueltos en la irregularidad. Habrá responsabilidades múltiples en este duelo de altísimo voltaje emocional, ya que enfrente estará el Chacho Coudet, un personaje que dejó su huella en el club.

En medio de este contexto, hay que deslizar que el anfitrión presentará cuatro modificaciones con respecto a la alineación que perdió con River. Washington Camacho, Leonardo Gil, Maxi González y Marco Ruben entrarán por los juveniles Andrés Lioi, Joaquín Pereyra, Maximiliano Lovera y Oscar Cabezas, quien se desgarró en Núñez.

Sin dudas, Central se juega muchas cosas esta tarde. Aunque lo más saliente es que los más grandes del plantel tendrán la chance de recuperar la sonrisa perdida hace siete días en el Monumental.

¿Cómo están para la Copa?

Central no se resigna a no clasificar a la próxima Copa Sudamericana, pese a que siempre corrió desde muy atrás. Está ubicado en la mitad de la tabla con 31 puntos, fruto de la buena campaña que está haciendo desde que Leo Fernández agarró el timón, y marcha a cuatro puntos de River, que es el último equipo que por el momento obtiene una plaza. A su vez, Racing cuenta con 36 unidades, pero acumula dos derrotas a cuestas en la Superliga que lo hizo tambalear de cara a futuro cercano. Sobre todo porque haber sacado un solo punto de los últimos nueve hizo que se alejara de su gran objetivo de ingresar a la Libertadores. Por eso, el encuentro de hoy no será uno más para ningunos de los dos.