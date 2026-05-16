El uno x uno de Central: Jeremías Ledesma, el mejor en un equipo al que le faltaron cosas

El arquero canalla atajó un penal en el primer tiempo y con eso hizo que el equipo se mantuviera en partido. Cometió la infracción en el segundo, pero no le quedaba otra

El equipo de Central que pisó el Monumental y donde se destacó su arquero, Jeremías Ledesma.

Jeremías Ledesma fue el destacado de un Central al que le faltó fútbol para alcanzar la final del torneo, a la que accedió River . Conan atajó un penal y si bien cometió la falta en el segundo, fue clave para mantener al equipo en partido. Agustín Sández y Enzo Copetti, al podio.

Jeremías Ledesma 6: Contuvo un penal y fue al que mantuvo a Central en partido durante mucho tiempo. Cometió la infracción en el segundo, pero se la tuvo que jugar porque Freitas llegaba solo.

Emanuel Coronel 5: Fue uno de los que más traccionó en el primer tiempo, cuando al equipo más le costó. En el complemento no pasó demasiado.

Ignacio Ovando 3,5: Se equivocó en varias y encima lo amonestaron de manera temprana. Nunca dio demasiada seguridad. Se fue reemplazado.

Gastón Ávila 4: Ganó algunas y en otras no pudo, como en ese despeje imperfecto en la previa del penal de Ledesma sobre Freitas. Salió para que ingrese un delantero.

Agustín Sández 5,5: Uno de los que más ganas le puso y, cuando el equipo no funcionaba, el que mejor entendió cómo había que jugarlo. Pero fue sólo ganas.

Franco Ibarra 4,5: La presencia de siempre estaba vez no estuvo, quizá porque fue amonestado de manera temprana. Jugó condicionado y se notó.

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Enzo Giménez 4: Nunca logró traccionar demasiado por su sector. Le puso ganas, pero le faltó desborde y algo de manejo del balón. Lo reemplazaron.

Guillermo Fernández 4: Ausente en la conducción del equipo. Nunca pudo generar, aunque fue una pieza más en medio del desconcierto. Estuvo cerca de convertir en una.

Vicente Pizarro 4: Participó bastante del juego, sobre todo en el complemento, pero no tuvo una buena noche. Hizo algunas buenas y en otras falló.

Ángel Di María 4: Un par de insinuaciones en el primer tiempo y no mucho más. Le costó el partido, desde lo físico y también pelota al pie.

Enzo Copetti 5,5: Insinuó, empujó y trató de ser siempre una carga en la defensa rival. Armó la jugada en una de las pocas claras que tuvo el Canalla.

Ingresaron en el complemento en Central

jaminton Campaz 4: Intentó algunas por la izquierda, pero nunca encontró el desequilibrio que el equipo necesitaba. Se notaba que no tenía explosión en sus movimientos.

Julián Fernández 4: Algunos intentos aislados pelota al pie, pero no ganó casi ninguna. Otro caso en el que quedó claro que venía de una lesión.

Facundo Mallo 4,5: No pudo hacer mucho, pero sí le puso enjundia y algo de corazón. En algún momento se excedió con la pierna fuerte. Ese fue su costado rebelde.

Alejo Veliz -: Entró para ver si podía capturar alguna que llegara al área, pero no llegó casi ninguna. Fue a buscar todas las que pudo, pero entró poquito en juego.

Carlos Quintana -: Jugó los últimos cinco y fue allá de 9, junto a Veliz y Copetti, para intentar bajar alguna de cabeza.

Jorge Almirón, el DT 4: Esta vez a Central las cosas no le salieron, pero no sólo desde el resultado, sino futbolísticamente. Su equipo jamás pudo imponer condiciones. Tuvo algunas claras, pero la prepotencia de otras veces esta vez no estuvo. Tras el gol de River demoró bastante los cambios.