Un jugador vio la roja tras no pedir permiso para ir al baño y orinar en la cancha

Un jugador de fútbol fue expulsado por orinar en la cancha durante un partido, situación que generó sorpresa más allá de que no es la primera vez que sucede en este deporte. Lo que muchos se preguntan por estas horas es si el árbitro Felipe Viola hizo bien en tomar esa determinación. Si bien no existe una reglamentación al respecto, la situación queda en manos del juez que en este caso no creyó que estaba bien lo que hizo y le mostró la roja.