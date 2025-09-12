La Capital | Ovación | Gerardo Martino

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

El nombre del DT acapara la atención de todos y podría acercar votos en las elecciones de fin de año.

Luis Castro

Por Luis Castro

12 de septiembre 2025 · 15:34hs
El Tata Gerardo Martino sige de cerca a Argentino

El Tata Gerardo Martino sige de cerca a Argentino, equipo dirigido por su hijo.

El nombre de Gerardo Martino siempre aparece en escena, más aún en el mundo de Newell's. A pocos meses de las elecciones para elegir nuevas autoridades, su apellido resuena con fuerza porque es un referente de la entidad del Parque y uno de los apellidos con mayor aceptación de los rojinegros, así como también lo puede ser Marcelo Bielsa.

En la búsqueda de la aprobación y de buscar la seducción de los socios votantes, los candidatos que asoman con intenciones de quedarse con el sillón presidencial de la Lepra con la sola mención de "Martino" despiertan la atención, pero la realidad es que el Tata escucha a todos como siempre lo hizo, pero sin jugar "el partido eleccionario" ni apostar por ningún aspirante en particular.

"Preocupado por Newell's"

"El Tata está preocupado por Newell's y escucha a todos los que aparecen como candidatos a postularse", confió a Ovación una fuente cercana al entrenador y dejando en claro algo que está a tono con el comportamiento de uno de los máximos ídolos de la entidad del Parque. Su palabra tiene mucho peso y más aún el conocimiento del fútbol. Es por eso que siempre es buscado para conocer su opinión, pero su postura es la de hacerlo sin tener que inmiscuirse en un ámbito en el que no se siente cómodo como es la política.

A lo largo de las próximas semanas y meses hasta llegar al día 14 de diciembre se mencionará el apellido Martino, aunque está claro que más allá de cualquier intención de tenerlo cerca de algún candidato lo concreto es que hablará con todos los que quieran conocer su postura y sin apostar a un nombre. Al menos así lo aseguró a este medio un allegado al Tata. Y, está claro, la posición no sorprende por la manera de manejarse del Tata.

>>Leer más: El Tata Martino renunció al cargo de DT del Inter Miami y ya no dirigirá a Lionel Messi

En esta sintonía también se lo podría incluir a Maximiliano Rodríguez, otro exjugador emblemático para la entidad del Parque y no son pocos los que quisieran tenerlo a su lado. La Fiera entiende todo esto y días atrás sentó posición al decir que "el club está por encima de todos" y dejó en claro que "nunca voy a participar de la política de Newell's".

El Tata, pretendido por Venezuela

Martino estuvo al frente de Inter Miami hasta noviembre de 2024 y a partir de ahí decidió descansar sin apresurarse en elegir un nuevo destino. Si bien fue seducido por algunos clubes del fútbol local, uno de ellos Boca, la idea del entrenador sería dirigir en el exterior.

Algunos clubes de Brasil lo contactaron, pero al final el Tata decidió rechazar las propuestas. Ahora su nombre aparece como uno de los nombres que pretende tener la selección de Venezuela, que se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue el DT Fernando Batista.

Martino es uno de los apuntados y el otro que pretende la dirigencia del fútbol venezolano es Ricardo Gareca.

