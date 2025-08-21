La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Según Chat GPT, uno de los rosarinos tiene una marcada ventaja para quedarse con el duelo de este sábado en el Gigante de Arroyito

En la previa al clásico entre Central y Newell's, una inteligencia artificial anticipó un posible ganador.

A días del duelo entre Rosario Central y Newell's en el Gigante de Arroyito por la sexta fecha del torneo Clausura, una inteligencia artificial determinó quién es el favorito para quedarse con la victoria en un partido que puede ser determinante para el semestre de ambos equipos.

Si bien la IA aclara que “el fútbol es imprevisible” y cualquier cosa puede suceder, realizó un análisis basado en “los pronósticos más recientes y las estadísticas” del Canalla y la Lepra en los últimos encuentros.

Por eso, Chat GPT eligió a Central como el favorito para quedarse con el clásico rosarino y citó una probabilidad estimada de 65% de chances de victoria para los de Arroyito y solamente un 20% para Newell's , mientras que el 15% restante se lo otorgó a un posible empate.

“La dominación reciente del Canalla, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco clásicos, lo pone como favorito” , destacó la inteligencia artificial en relación a los últimos enfrentamientos entre ambos.

En tanto, señaló que “la estadística histórica y el desempeño reciente respaldan” al equipo dirigido por Ariel Holan, “especialmente como local”.

Al respecto, resaltó que la última victoria leprosa en el Gigante de Arroyito fue en marzo de 2022 y, desde ahí, lleva tres derrotas consecutivas como visitante en los clásicos. No obstante, aclaró que “también existen estimaciones más equilibradas o incluso escasamente favorables a Newell's”.

Las ventajas que inclinan la balanza

“El estadio de Central suele ser un factor determinante: la hinchada mete mucha presión y en clásicos se nota aún más. Newell's lleva años sin ganar allí, lo que refuerza la estadística a favor del Canalla”, afirmó Chat GPT.

Por otro lado, sostuvo que “Central cuenta con mayor jerarquía ofensiva” en su plantel, ya que llega con “delanteros más efectivos en los últimos clásicos”, como por ejemplo “el peso goleador de jugadores como Alejo Veliz”.

El banco de suplentes puede ser otro factor que lleve al triunfo auriazul, debido a que la IA subraya que Holan “conoce mejor este tipo de partidos y viene con el antecedente positivo de no haber perdido en clásicos previos”, tras su estreno en la victoria previa 2-1 en el Coloso. “La continuidad en el proyecto también favorece la solidez táctica”, concluyó.