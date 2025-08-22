La Capital | Ovación | banderazo

Banderazo en Newell's: la provincia quedó conforme con el operativo en el Coloso

La Policía no reportó incidentes durante el evento en el estadio Marcelo Bielsa. Más tarde, un hincha fue detenido porque rompió un colectivo

22 de agosto 2025 · 12:11hs
Los jugadores cerraron el banderazo este jueves a la noche.

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Los jugadores cerraron el banderazo este jueves a la noche.

A diferencia del clima tenso de la convocatoria anterior en febrero, el último banderazo en la cancha de Newell's se desarrolló sin inconvenientes este jueves a la noche. "La verdad es que estamos conformes por cómo salió", dijo el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo.

El día después del encuentro en el estadio Marcelo Bielsa, el funcionario le confirmó a LT8 que todo salió de acuerdo a lo planeado en el parque de la Independencia. Además anunció el inicio del despliegue policial preventivo rumbo al clásico rosarino, programado este sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

El representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacó el comportamiento del público en la zona del Coloso. "Hay que tratar de entender las fiestas y acompañar a los hinchas", comentó en cuanto a la labor del Estado en torno a este tipo de actividades ligadas al fútbol.

Detenido en un colectivo después del banderazo

Algunos minutos después del banderazo rojinegro, la policía arrestó a un hincha de Newell's a bordo de un colectivo del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). El operativo se llevó a cabo en la zona oeste, donde el chofer hizo una denuncia por daños.

Detenido 27 Febrero Valparaíso

Agentes del Comando Radioeléctrico detuvieron a un hombre de 34 años en 27 de Febrero y Valparaíso. De acuerdo al reporte inicial, rompió parte del vehículo mientras viajaba con una niña a la noche.

>> Leer más: El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque, con casi 600 policías

Alrededor de las 21, Franco M. fue demorado en compañía de una nena de 10 años. Los efectivos comprobaron que el interno 4147 de la línea 122 verde tenía una ventana estallada por un golpe del sospechoso.

Luego del procedimiento, el pasajero quedó bajo arresto a la espera de la intervención de la Justicia provincial. La denuncia se registró en la comisaría 32ª cuando el banderazo en el Coloso ya había concluido.

¿Cómo será el operativo del clásico rosarino?

El gobierno de Santa Fe convocó a 582 policías para la próxima edición del clásico rosarino. Una parte del personal trabajará en la cancha de Central junto a 250 agentes de seguridad privada.

Peverengo consideró que la cantidad de efectivos es "un número importante, pero es el necesario" frente a la magnitud del choque de leprosos y canallas. Al respecto recordó que el operativo incluye la vigilancia en otros puntos de la ciudad, además de los estadios de ambos clubes, y el apoyo a los cortes de calle de la Municipalidad.

Banderazo

Hinchas de Newell's tiraron fuegos artificiales durante el banderazo del jueves 21 de agosto de 2025.

El funcionario le recomendó al público auriazul que vaya al Gigante de Arroyito temprano para que el ingreso sea más tranquilo y fluido. La apertura se programó este sábado a las 14.30, tres horas antes del inicio del partido de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

En cuanto a los preparativos, el director provincial confirmó que el plantel de Newell's viajará con custodia desde el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, ya que el traslado siempre es una hipótesis de conflicto. A su vez, expresó la necesidad de "desdramatizar el evento deportivo" y "naturalizarlo" para frenar la violencia, de modo que "no haya una sobreactuación policial" en los operativos.

El último banderazo se realizó el 13 de febrero de 2025.

