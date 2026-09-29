La AFA dio a conocer los audios del VAR de la final entre Central y Estudiantes

Se reveló el diálogo entre los árbitros tras la final de la Supercopa. Las explicaciones sobre el penal de González Pirez y la discutida mano de Ovando

La Asociación del Fútbol Argentino difundió de manera oficial los audios del VAR correspondientes a la definición de la Supercopa Internacional, en la que Central superó a Estudiantes . El material audiovisual expuso el criterio utilizado por la terna arbitral encabezada por Darío Herrera en las dos jugadas que encendieron la polémica en el campo de juego.

El primer foco de análisis fue el penal otorgado al Canalla tras un choque de Leandro González Pirez dentro del área albirroja. Desde la cabina tecnológica le remarcaron al juez principal que existió un "contacto imprudente" , argumentando que el defensor impactó de lleno con su rodilla en el muslo del atacante rival, respaldando de forma contundente la decisión tomada en cancha que luego generó una fuerte polémica en las redes sociales.

Sin embargo, el instante de mayor tensión de la jornada que coronó a Central llegó con la desestimada mano de Ignacio Ovando, una maniobra que desencadenó las protestas generalizadas de todo el plantel Albirrojo en Santiago del Estero.

La mano de Ovando

En las grabaciones oficiales se escucha con claridad la justificación técnica para no sancionar la pena máxima: "Es un movimiento natural de la mano. El balón pega en la mano, pero es natural, el defensor mira para abajo. La mano está por delante de su cabeza, no hay movimiento adicional".

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Con este paso, las autoridades del fútbol argentino buscaron transparentar la labor de las autoridades en un compromiso que terminó con expulsados y con fuertes declaraciones de la dirigencia albirroja. No obstante, lejos de apaciguar las aguas, la divulgación de los diálogos mantuvo al rojo vivo la discusión entre los fanáticos tras otra definición copera signada por la controversia.