Un cero después de mucho tiempo

En su primer partido, Central logró algo a lo que no estaba acostumbrado: mantuvo el arco en cero. No es un hecho inédito en el fútbol, pero tomó más relieve después de esa idea de "orden" que el Patón Bauza viene pregonando. ¿Por qué se resalta la valla invicta? Porque hacía 11 partidos en la Superliga que no lo lograba. La última vez que no recibió goles en el torneo local fue en el 5 a 0 ante Olimpo, en el Gigante, por la 16 fecha de la pasada temporada. De ahí en más siempre le convirtieron. En el medio hubo partidos en los que no recibió goles, pero fueron partidos con características particulares. Sucedió, por ejemplo, en el choque de ida ante San Pablo (0-0) y por la Copa Argentina contra Juventud Antoniana. Fueron partidos de corte eliminatorio, donde sin dudas los resguardos son más pronunciados.

De esto no se debe hacer una historia, ya sea para bien o para mal en cada partido en caso de que le conviertan o no, pero sí fue un buen indicio para el canalla después de muchos encuentros en los que no pudo evitar que le quebraran el cero.