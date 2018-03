Un balance cuyo auditor se abstuvo de opinar

El mismo balance 2016/17 que no pudo ser evaluado en aquella bochornosa jornada de octubre por los hechos de violencia será el que se pondrá a consideración el 28 de marzo. El mismo sobre el cual el auditor externo Guillermo Azum se abstuvo de opinar fundamentando que "Newell's ha recurrido a financiación externa para cubrir obligaciones de corto plazo instrumentadas mediante mutuos firmados por las partes ante escribano público. Existen inconsistencias entre los plazos, tasas y formas de devolución detalladas en los instrumentos y las registraciones contables, lo cual genera incertidumbre a los efectos de la determinación de cargos en concepto de intereses y monto de la deuda total por este concepto". Y en el punto siguiente expresa su abstención de opinar porque considera "que los efectos de lo descripto podrían tener efectos significativos y generalizados en el patrimonio de la institución, por lo que no he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes que me permitan expresar una opinión de auditoría". Claridad técnica y honestidad intelectual por parte del profesional que deja en evidencia un balance impreciso.