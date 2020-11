“Algún día nos veremos, en esta cancha, algún día. No hablo por hablar, ni tampoco quiero hacer poner caliente a los de enfrente. No, no me importa. Yo soy leproso y a mí no me compra nadie. Yo soy incomparable. Gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por este amor”, dijo Diego en aquella ocasión, en lo que terminó siendo la despedida del astro del pueblo rojinegro. La anécdota fue una victoria 4 a 0 del Lobo.