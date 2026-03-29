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Turismo Carretera en Neuquén: Canapino, el titán en el ring de una carrera de locos

El campeón aprovechó todo en una tercera fecha del Turismo Carretera con accidentes en Neuquén. El de Villa Minetti, Ignacio Faín, hizo su primer podio

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

29 de marzo 2026 · 20:21hs
Agustín Canapino domina sobre Ledesma y el santafesino Nacho Faín en el final de la carrera del Turismo Carretera en Neuquén.

ACTC

Agustín Canapino domina sobre Ledesma y el santafesino Nacho Faín en el final de la carrera del Turismo Carretera en Neuquén.

El Turismo Carretera cumplió en Neuquén una carrera donde pasó de todo, hubo accidentes y otra vez quedó al descubierto que más de 50 autos en pista es una exageración. Más porque la telonera TCP apenas completó 15. Y el que hizo clink caja fue el campeón Agustín Canapino, que hizo valer sus blasones.

El Titán aprovechó las circunstancias para celebrar su primer victoria como vigente campeón.

Claro que no solo el Titán se lució, sino el que más carreras disputó en la historia del TC y aún sigue con hambre de gloria, Christian Ledesma, mientras que el santafesino de Villa Minetti, Ignacio Faín, completó el combo de los destacados, logrando su primer podio.

Inclusive, Faín no quedó nada conforme porque cuando Matías Rossi siguió de largo hacia la tierra tras el último relanzamiento, quedó al frente, pero su Torino ya venía mostrando las huellas de las duras luchas que tuvo y se resignó a no poder sostener la punta.

Eso sí, peleó duramente para asegurar el último escalón del podio, con Hernán Palazzo, Juan Manuel Trucco y el líder Jonatan Castellano, el único que llegó en las tres carreras en el top ten, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal.

Los otros santafesino del Turismo Carretera

Faín fue el mejor piloto santafesino en el Centenario, mientras que Facundo Ardusso penó con el trompo de la clasificación del sábado. Largó muy atrás y arrimó hasta el 24º puesto en su estreno con Ford, el que dejó el Gurisito Martínez. Mientras, la carrera en el fondo del rosarino Thomas Ricciardi terminó en accidente en la vuelta 8.

>>Leer más: Facundo Ardusso debuta con Ford en Neuquén, la cuarta marca historica en el Turismo Carretera

Precisamente, el RUS Med Team sufrió en Neuquén, porque las carreras de Juan bautista De Benedictis y Josito Di Palma terminaron en un accidente múltiple también y solo Tobías Martínez llegó: 30º.

Eso sí, en el TCP celebró a lo grande con la primera victoria de Santiago Biagi, con Dodge. Lo escoltó Eugenio Provens, el escolta del torneo, con otra Dodge del Galarza Racing de Acebal. El de Rufino Faustino Cifre terminó 9º.

Los cambios de la carrera en Neuquén

Rossi lideró hasta que un problema en la dirección lo hizo pasar de largo. Después de confirmaría que era el neumático delantero derecho. Su escolta inicial Juan Catalán Magni rompió el motor y Marcos Landa propició detrás un accidente triple con Canapino y Ledesma, en que los dos zafaron e hicieron el 1-2, pero que dejó muy caliente al marplatense.

Por accidentes también quedaron afuera los ganadores de las primeras fechas, Nicolás Moscardini y Julián Santero.

Al final Canapino, de pobre estreno del “1” en El Calafate y Viedma, donde de hecho abandonó, cerró bárbaro el paso del Turismo Carretera por el sur del país, antes de llegar a Concepción del Uruguay.

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