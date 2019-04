Mar del Plata, enviado especial.- El rival era Aldosivi. También su inestabilidad de juego. Central llegó a La Feliz con más dudas que certezas. La imagen borrosa de los últimos encuentros estaba fresca en la retina de todos los futboleros. En particular de los canallas. Pero ayer mostró algunas señales esperanzadoras. Sobre todo en varias de esas caras juveniles que estuvieron al frente del pelotón encarando el partido de vuelta. Los auriazules terminaron quedándose con el triunfo por 2 a 1. Pero no les alcanzó para avanzar de fase en la Copa de la Superliga, porque la semana pasada habían caído feo ante el Tiburón en el Gigante. Más allá de este sabor agridulce desde lo deportivo, lo concreto es que terminó dejando una imagen digna como hacía rato no sucedía.

Ninguno aceleraba de entrada. Hacían circular la pelota a una velocidad lenta. Era como que no querían fallar en la entrega. El local estaba más armado y mejor parado. No le hacía falta chapear mucho para demostrar externamente que el equipo está bien amalgamado a una idea. Los protagonistas obran y actúan en consecuencia a la partitura que reciben.

Central tuvo varias caras en un mismo tiempo. Por momento mostraba algunos rasgos de mejoría con respectos a las pasadas y dolorosas presentaciones. Pero lo bueno le duraba poco. Así y todo se las ingenió para meterse en aguas del Tiburón sin temor pasada la media hora de juego.

El Colo Gil le robó la pelota a Villalba en campo rival y activó a Claudio Riaño, quien encaró como con bronca hacia el arco custodiado por el ex leproso Luciano Pocrnjic. El 9 canalla remató y Lucho le desactivó el grito dando rebote que pescó en La Feliz Jonás Aguirre y estampó el 1 a 0.

Aldosivi pareció sentir el cimbronazo y generó tres chances claras antes de irse al descanso. Pero no terminaron en empate por obra y arte del destino, que le estaba haciendo un guiño al elenco de Arroyito, que con poco le alcanzaba para ir ganando.

La segunda etapa arrancó a pedir de los canallas, que a los 3 hizo vibrar el palo izquierdo del Tiburón por Riaño. Aunque la más clara fue a los 14 cuando Pocrnjic privó a Jonás Aguirre de que anotara el segundo. Central, a esta altura, hacía todo bien.

El medio estaba sincronizado. Villagra había crecido y Gil comenzó a soltarse. Jonás Aguirre estaba punzante y Riaño desgastaba a la última línea yendo de un lado hacia otro sin cesar. Jugó como Llanero Solitario, pero se las rebuscó siempre para marcar presencia.

No obstante, Aldosivi le borró la sonrisa de un plumazo a los 23, cuando dudaron todos los auriazules en el fondo y el ingresado Colman capitalizó una gran acción como caída del cielo. ¿Y Ledesma? También quedó mal parado.

Acto seguido, Barbieri casi estira pero todo quedó en la nada. Luego lo tuvo Lovera hasta que Barbieri decretó a los 37 el 2 a 1 a la salida de un córner bien lanzado por Aguirre y todo quedó ahí. Central terminó ganando pero no pudo clasificar a octavos de la Copa de la Superliga por la derrota sufrida en Arroyito. Aunque dejó una buena imagen y eso es lo que cuenta de ahora en más.

Un buen zurdazo. El Colorado Gil regresó al equipo y demostró su valor en el mediocampo canalla. En esta acción encontró una buena respuesta de Pocrnjic en la etapa inicial.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata)

Arbitro: Fernando Espinoza (6)

Goles: 34' J. Aguirre (RC), 68' Iván Colman (A) y 83. M. Barbieri (RC)