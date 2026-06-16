Tremendo debut mundialista de Argentina ante Argelia con un Lionel Messi espectacular

La selección argentina debutó bárbaro en el Mundial con un 3-0 a Argelia, con un Messi brillante y tres goles de antología.

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La cábala de Argentina antes de un partido, en este caso el debut en el Mundial en Kansas ante Argelia. Paredes y De Paul, y los caramelos.

Lionel Messi saluda a todos los fans que gritaron su nombre en Kansas. Juega su sexto Mundial

De entrada Messi hizo un golazo pero se lo anularon, pero al toque marcó el primero de Argentina ante Argelia.

Tenía que ser Messi el que marcara un golazo, en el primer grito de Argentina en el Mundial.

Hora cero. Argentina inició el camino de la defensa del título mundial, con el partido de la selección de los Lionel, Messi y Scaloni, y compañía ante Argelia en una Kansas City repleta de camisetas albicelestes. Tres goles de un Leo genial le dieron la gran victoria por 3 a 0.

78' Sale Messi y entra Nico Paz. Y Otamendi por el Cuti Romero.

¡HAT-TRICK DE MESSI! Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio Argentina 3-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/1hRQbLH1qd

76' GOL DE ARGENTINA. De nuevo Messi marcó, después de una asistencia de Nico González.

64' Mano a mano de Messi y esta vez el arquero Zidane se la sacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067070834917667298&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche



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59' GOL DE ARGENTINA. Remate de afuera del área de Mac Allister, rebote del arquero y Messi de derecha marcó el segundo.

54' Cambios en Argentina: Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.

53' Gran pase de Messi para Lautaro, remate que sacó el arquero.

EMPEZÓ EL COMPLEMENTO. Molina entró por Montiel.

45' Tiro libre de Messi, cabezazo imperfecto de Mac Allister desde una posición de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067054753478025577&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador



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16' GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS. Messi la tomó de afuera del área y la clavó en el ángulo superior izquierdo.

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Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego.



¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

7' Compensación. Argelia llegó al gol a través de Chaibi, pero estaba adelantado también. Siguen 0 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067051976991416567&partner=&hide_thread=false ¡Gol de Argentina pero en offside! Era un golazo de Leo pero queda anulado por un mínimo fuera de juego



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4' Era golazo de Messi, pero cuando Lautaro Martínez lo habilitó está apenas en off side. Una pena por su gran definición.

>>Leer más: Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067048992127508562&partner=&hide_thread=false "Oh, oh, oh" Suena el Himno Nacional Argentino en Kansas



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¡Once inicial confirmado para el debut!



Así formará #Argentina para el duelo ante #Argelia



Juega la Albiceleste y el corazón lo sabe pic.twitter.com/6hktcQS79O — Selección Argentina (@Argentina) June 17, 2026

Las estadísticas de Argentina y Argelia