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Tremendo debut mundialista de Argentina ante Argelia con un Lionel Messi espectacular

La selección argentina debutó bárbaro en el Mundial con un 3-0 a Argelia, con un Messi brillante y tres goles de antología.

16 de junio 2026 · 21:41hs
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Tenía que ser Messi el que marcara un golazo

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Tenía que ser Messi el que marcara un golazo, en el primer grito de Argentina en el Mundial.
De entrada Messi hizo un golazo pero se lo anularon

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De entrada Messi hizo un golazo pero se lo anularon, pero al toque marcó el primero de Argentina ante Argelia.
Lionel Messi saluda a todos los fans que gritaron su nombre en Kansas. Juega su sexto Mundial

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Lionel Messi saluda a todos los fans que gritaron su nombre en Kansas. Juega su sexto Mundial
La cábala de Argentina antes de un partido

AFA

La cábala de Argentina antes de un partido, en este caso el debut en el Mundial en Kansas ante Argelia. Paredes y De Paul, y los caramelos.

Hora cero. Argentina inició el camino de la defensa del título mundial, con el partido de la selección de los Lionel, Messi y Scaloni, y compañía ante Argelia en una Kansas City repleta de camisetas albicelestes. Tres goles de un Leo genial le dieron la gran victoria por 3 a 0.

Todo lo que pasó en Kansas

78' Sale Messi y entra Nico Paz. Y Otamendi por el Cuti Romero.

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76' GOL DE ARGENTINA. De nuevo Messi marcó, después de una asistencia de Nico González.

64' Mano a mano de Messi y esta vez el arquero Zidane se la sacó.

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59' GOL DE ARGENTINA. Remate de afuera del área de Mac Allister, rebote del arquero y Messi de derecha marcó el segundo.

54' Cambios en Argentina: Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.

53' Gran pase de Messi para Lautaro, remate que sacó el arquero.

EMPEZÓ EL COMPLEMENTO. Molina entró por Montiel.

45' Tiro libre de Messi, cabezazo imperfecto de Mac Allister desde una posición de gol.

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16' GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS. Messi la tomó de afuera del área y la clavó en el ángulo superior izquierdo.

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7' Compensación. Argelia llegó al gol a través de Chaibi, pero estaba adelantado también. Siguen 0 a 0.

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4' Era golazo de Messi, pero cuando Lautaro Martínez lo habilitó está apenas en off side. Una pena por su gran definición.

>>Leer más: Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

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Las estadísticas de Argentina y Argelia

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