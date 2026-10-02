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Expo Carreras: la muestra que ayuda a elegir un camino para seguir estudiando en la provincia

Los institutos superiores públicos y privados de Santa Fe exhiben entre el jueves y el viernes sus propuestas académicas

2 de octubre 2026 · 08:48hs
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Expo Carreras se puede visitar en ISEF N.º 11

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Expo Carreras se puede visitar en ISEF N.º 11, en Ovidio Lagos 1997
La muestra está dirigida a estudiantes secundarios que deseen ingresar al nivel superior en instituciones de la provincia

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

La muestra está dirigida a estudiantes secundarios que deseen ingresar al nivel superior en instituciones de la provincia

Bajo el lema “Estudiá en Santa Fe, oferta académica 2027”, el 1º y 2 de octubre, de 9 a 20 y de 9 a 18, respectivamente, se desarrollará en el ISEF N.º 11 (Ovidio Lagos 1997) de Rosario, la Expo Carreras.

La iniciativa que tiene como objetivo acercar la oferta académica de los institutos de Educación Superior de gestión pública y privada de toda la provincia, a los estudiantes del nivel secundario ya sea para jóvenes, adultos y al público en general que deseen elegir una carrera y continuar con los estudios superiores.

La Expo, organizada por el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, permite visibilizar la tarea de formación que realizan las instituciones de Educación Superior en todo el territorio provincial y es una instancia de acompañamiento a los futuros ingresantes a la Educación Superior para que puedan conocer las oportunidades con las que cuentan para comenzar una carrera.

Casi 70 propuestas pedagógicas

En cada una de las jornadas en Rosario, 68 institutos dispondrán de un stand, en el cual compartirán información y diversas actividades planificadas por los equipos de profesores y estudiantes, con el fin de fortalecer la comunicación de la oferta académica. Presentarán sus carreras, compartirán sus propuestas formativas y dialogarán directamente con estudiantes que se encuentran definiendo sus próximos pasos educativos y profesionales. Además, habrá charlas sobre orientación vocacional, muestras, galerías de fotos y variadas experiencias de aprendizaje.

“Esta actividad tiene como objetivo orientar y acompañar a los estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias en la construcción de sus proyectos de vida brindándoles la posibilidad de conocer las ofertas académicas, profesionales y técnicas de las distintas carreras de los institutos de nivel superior de gestión pública y privada de nuestra provincia”, sostuvo la subsecretaria de Educación Superior, Claudia Ortega.

>> Leer más: Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Por su parte, la subsecretaria de Educación de Gestión Privada, Analía Massera destacó que “la Expo Carreras expresa el compromiso de la provincia de Santa Fe con una educación superior diversa, de calidad y con oportunidades para todos, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y los jóvenes”.

La muestra está dirigida a estudiantes secundarios que deseen ingresar al nivel superior en instituciones de la provincia

La muestra está dirigida a estudiantes secundarios que deseen ingresar al nivel superior en instituciones de la provincia

En Santa Fe

La Expo Carreras continuará en la ciudad de Santa Fe, los días martes 6 y miércoles 7 de octubre en ATE Casa España (Rivadavia 2871) de 9 a 20 horas durante la primera jornada y de 9 a 18 horas, el segundo día. El acto de apertura oficial se realizará el martes 6, a las 9.30 horas. Allí, 40 institutos darán a conocer sus ofertas académicas para 2027.

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