Tomás O'Connor, el joven que le devolvió la sonrisa a Central en la antesala del clásico

Y un día a Tomás O'Connor le llegó el momento del disfrute, el que tanto estaba esperando después de padecer una lesión que le impidió poder jugar en óptimas condiciones. Frente a Gimnasia, después de unos días turbulentos con la partida de Miguel Ángel Russo y en la antesala del clásico con Newell's, el volante marcó el gol que le dio una victoria de suma importancia al Canalla. "Después de la lesión que tuve, que hasta me costaba levantarme de la silla, esto me hizo recordar a mi familia, que me bancó en todo momento", sostuvo el jugador auriazul tras un triunfo revitalizador.

El grito del festejo no hizo otra cosa de liberar toda la angustia acumulada tiempo atrás y elevar el ánimo propio y el del equipo. Fue un golpe de alegría para dejar atrás el momento difícil que le tocó transitar. "Estuve mucho tiempo con esa molestia. Me ha costado levantarme de la silla, me era difícil irme a dormir porque me quedaba tirado en la cama. Estoy agradecido a mi familia, que me bancó en la decisión de seguir jugando porque veían a su hijo sufrir. La gente no entendía qué pasaba y es normal que me viera que no estaba al ciento por ciento ciento. Decía cosas y no sabía todo lo que había atrás", contó el autor del triunfo canalla obtenido en La Plata y que en junio pasado fue operado de una hernia inguinal.