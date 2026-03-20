Todo definido: días, horas y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El Canalla debutará en el certamen continental ante Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito, el jueves 9 de abril a las 19.

Ángel Di María, el gran referente de Central en la Copa Libertadores.

Central ya tiene definida la hoja de ruta de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026. El gran estreno canalla será como local en el Gigante de Arroyito, ante Independiente del Valle, el jueves 9 de abril, a las 19. Y es la fecha para el puntapié inicial de la emoción.

El Canalla arrancará en el Gigante frente a Independiente del Valle . Ese partido contra el rival que salió del copón 1 estaba establecido antes del sorteo, pero faltaba conocer cómo quedaba armado el grupo para entender de qué manera iba a ser el recorrido del equipo de Jorge Almirón en esa fase de grupos.

Lo dicho, el Canalla debutará como local recibiendo a Independiente del Valle. Después tendrá dos de visitante, dos de local y cerrará con el viaje a Ecuador.

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Segunda fecha, el primer viaje de Central

Por la segunda fecha, llegará el turno del viaje a Asunción del Paraguay para enfrentar a Libertad de Paraguay (V), el miércoles 15 de abril, a las 19.

Después de un parate, la competencia se reanudará a fines de abril, donde otra vez el equipo auriazul deberá subirse a un avión, en esta ocasión para viajar a Venezuela, de donde es Universidad Central. Será el martes 28 de abril, a las 21.

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A la semana siguiente, jugará en el Gigante de Arroyito frente a Libertad de Paraguay, el martes 5 de mayo, a las 19.

Dos semanas después, el Canalla recibirá al equipo venezolano, el martes 19 de mayo, a las 19.

Y todo se definirá el miércoles 27 de mayo, a las 19, donde Central cerrará la fase de grupos en condición de visitante de Independiente del Valle.

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Los rivales del Canalla, los días y las horas

Fecha 1: Independiente del Valle (L), jueves 9 de abril, a las 19.

Fecha 2: Libertad de Paraguay (V), miércoles 15 de abril, a las 19.

Fecha 3: Universidad Central (V), martes 28 de abril, a las 21.

Fecha 4: Libertad de Paraguay (L), martes 5 de mayo, a las 19.

Fecha 5: Universidad Central (L), martes 19 de mayo, a las 19.

Fecha 6: Independiente del Valle (V), miércoles 27 de mayo, a las 19.