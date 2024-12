Tomás Jacob y la crítica a los juveniles de Newell's: "A veces no entiendo al hincha, somos chicos"

A fuerza de voluntad y perseverancia, Tomás Jacob se ganó un lugar entre los titulares de Newell's en el nuevo equipo que dirige Mariano Soso . Más allá de eso, el defensor de 20 años muestra personalidad, no sólo dentro del campo de juego, sino también declarando en un tema sensible como es la relación del hincha con los pibes del club.

"A veces no entiendo al hincha, somos chicos. Entendemos como son las cosas en Newell's y Central, donde muchos jugadores dicen que si jugas acá podes jugar en cualquier lado, por la presión que hay, se que Newell's te lleva a eso y estoy contento de poder jugar en el contexto que está el club" , expresó.

Hasta el momento, el Newell's de Soso cosechó un empate y una derrota, y aunque no llegó el triunfo, Jacob no baja los brazos y lo seduce el planteo establecido por el nuevo entrenador: "Nos propusimos sacar la mayoría de puntos hasta que termine el campeonato. Estamos convencidos de la idea ".

El stopper, que debutó a sus 17 años con la Lepra, deja de lado las críticas externas para enfocarse en sus desafíos personales. "Sé que soy un jugador bastante criticado, pero no me importa. Creo que pude ganarme la titularidad en base a esa presión y me estoy sintiendo cómodo, sin importar el contexto", aseguró.