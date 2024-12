Newell's: el sistema táctico de Mariano Soso necesita mucho ensayo y jugadores aptos

Newell's muestra poco a poco rasgos identitarios del DT, pero hay desajustes lógicos y futbolistas que no sostienen el ritmo, como en el 0-1 ante Boca.

Mariano Soso y los futbolistas de Newell's se retiran del Coloso con el dolor de la derrota ante Boca. Lo que hicieron no alcanzó.

De a ratos, hubo señales de lo que busca el entrenador. Pero como no se sostuvieron en el tiempo , el resultado en Tucumán fue un empate sin goles y en el Coloso una derrota por 1 a 0.

Tomás Jacob y la crítica a los juveniles: "A veces no entiendo al hincha, somos chicos"

La táctica de Soso quedó bien en claro en estas dos fechas. En relación a la estrategia, consistió en afirmarse de mitad de cancha hacia atrás, para lograr una solidez que este equipo no tenía desde antes de la llegada del DT. Lo concreto es que lo consiguió a medias en ambos partidos.

Eso sí, dio un paso adelante ante Boca. Fue aplicado y riguroso en la marca. No le dio espacios al xeneize para que maniobre, más allá de que el rival careció bastante de elaboración.

Newell's no mantuvo la intensidad

Esta idea de Newell’s se sostuvo durante la mayor parte del primer tiempo. Pero poco a poco fue perdiendo las marcas. No encimó. Le otorgó libertad a Boca para manejarla. El gol de la victoria del conjunto xeneize en el inicio de la segunda etapa expuso hasta qué punto la Lepra se fue mostrando pasiva en la faz defensiva. Con jugadores cuya reacción física había ido mermando.

Solamente el cuerpo técnico de Soso conoce con certeza si todos los futbolistas con los que cuenta pueden mejorar físicamente a partir de un buena preparación o si directamente no están aptos para la intensidad que se busca y es imprescindible la incorporación de otra clase de futbolistas.

Por lo observado en los dos partidos de Newell’s con Soso al mando, en el medio, sector neurálgico de la cancha, presentó futbolistas que no se caracterizan por un gran despliegue y marca. En consecuencia, Tomás Pérez quedó en soledad para la contención. Es que Ever Banega, su socio en el doble cinco, no está para la recuperación, si bien durante buena parte de su carrera cumplió la función de volante mixto, que es justamente lo que se requiere en ese sector.

En relación a la inclusión de laterales volantes, precisa de jugadores con un ida y vuelta constante que, en el caso de Leonel Vangioni cumple el rol con oficio durante un rato. Pero se apaga con el paso de los minutos. Si bien contra Boca sufrió un golpe que lo condicionó, su salida después del único gol del partido se explica por el declive que tuvo. En esa conquista de Kevin Zenón, la figura del encuentro, perdió su marca. La fecha anterior, ante Atlético Tucumán, se le complicó frenar a Renzo Tesuri, el destacado de ese día.

Pero no sería tanto problema lo de Vangioni si, para el momento indicado, aparecieran reemplazantes de peso, no solo por el lateral volante sino para cumplir tareas de recuperación en el resto de la mitad de cancha. Ángelo Martino y Augusto Schott (se irá al final del torneo), para jugar de carrileros, o Juan Ignacio Méndez, para el doble cinco, no brindaron mínimas respuestas.

Y todavía sigue pendiente la comprobación de si Armando Méndez es eficaz de lateral volante. De marcador de punta ya dio muestras de que es otra cosa. Tiene una mejor proyección, acelerando desde atrás.

Las imperfecciones de la zaga

Otro sector de la cancha donde hay que ajustar es en el funcionamiento del trío de zagueros. Hasta el instante en que todo el equipo armó un bloque compacto sin la pelota contra Boca, la zaga despejó sin inconvenientes. Cuando la estructura ya no fue tan consistente, los encararon con espacios y se desdibujaron.

Esto con respecto a Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo, porque al menos frente al xeneize Tomás Jacob fue el que mejor se adaptó. Parados así, la misión de Velázquez fue quedar de último hombre. Pero en jugadas puntuales, perdió referencia de su zona y se paró en la misma línea de sus compañeros del fondo.

A Salcedo le tocó encimar a Milton Giménez y tuvo problemas. Lo perdió en un pase de Kevin Zenón, que no fue gol por la fallida definición del atacante. En esa acción, Velázquez no estaba atrás de su compañero, sino a la par. Un error doble de los zagueros.

Esta manera de ubicarse de la última línea, requiere de ensayo constante, para ajustar los movimientos.

El ataque merece correcciones

La cuestión defensiva apareció hasta ahora como prioritaria y por eso se hace tanto hincapié en lo que se hizo y dejó de hacer. Pero el otro aspecto del equipo, el ofensivo, también merece la atención. Y el mismo precisa de entrenamientos y de futbolistas en condiciones de desarrollar un fútbol vertical. Que los carrileros sean una opción ofensiva. Que Matko Miljvevic no sea intermitente con las gambetas.

Que Banega elabore juego punzante. Que Mateo Silvetti no acelere de más. Que el nueve se involucre en ataque y, principalmente, sea certero frente al arco, pensando en Juanchón García porque el futuro del Colo Ramírez parece lejos del Parque. Y si no alcanza con ellos, tendrán que responder Chiaverano o Carabajal. O llegar otros.

El domingo, con Talleres

Newell’s será animador de uno de los partidos que definirá el título de la Liga Profesional. Por esa razón, visitará a Talleres, uno de los líderes, el domingo, a las 19.30, mismo día y horario que jugará el otro puntero, Vélez, frente a Huracán.

La Lepra llegará al último compromiso del torneo con apenas un triunfo en condición de visitante, ante Barracas Central. Además sumó, afuera sumó 4 empates y sufrió 7 derrotas.

Mata Pérez y Armando Méndez, en duda

Tomás Pérez y Armando Méndez pueden llegar a perderse la última fecha de la Liga Profesional, frente a Talleres, por diferentes dolencias que tuvieron durante el choque con Boca.

Mata Pérez se retiró el domingo del Coloso con dificultades para pisar, debido a un posible esguince de tobillo derecho. Hoy parece complicado que juegue en el estadio Mario Kempes.

Con respecto al uruguayo Méndez, se retiró durante el partido contra Boca al saltar y sufrir una dolencia muscular. No se descarta que se trate de una lesión y que tampoco pueda estar en Córdoba.