Paulo Ferrari tiene prácticamente definido a los once titulares que saltarán mañana, a las 15.30, al Gigante para recibir a San Lorenzo, con arbitraje de Pablo Echavarría. De más está decir que se trata de un cotejo trascendental por donde se lo mire y al DT auriazul nadie tiene que explicarle todo lo que se juega (ver página 6), más allá de que ayer en rueda de prensa prefirió decir que el juego ante el Ciclón "no es un partido límite". El Loncho es un hombre de fútbol y conoce a Central como la palma de su mano, por ello es consciente de que un triunfo descomprimirá la situación en cuanto a la sequía prolongada de victorias, pero una derrota le aportará más sal a la herida. En este contexto la única duda del equipo pasa por tres apellidos para dos puestos. Entre Agustín Allione, Washington Camacho y Duván Vergara, de los tres juegan dos. Además el chileno Alfonso Parot y Fernando Zampedri, que ingresaron como relevos en la caída del último miércoles ante Universidad Católica de Chile, serán de la partida .Y se suma a los once Germán Herrera, que no había jugado por la Copa debido a una suspensión. El que no podrá retornar es Matías Caruzzo (lesión en el sóleo). Central necesita salir de perdedor mañana mismo ante el cuervo.

Si bien ayer el Loncho Ferrari no confirmó al equipo, de lo que tiene a mano podrá toda la carne al asador. En consecuencia una probable formación auriazul sería con Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Facundo Almada, Miguel Barbieri y Alfonso Parot; Allione o Vergara, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Camacho o Vergara; Germán Herrera y Fernando Zampedri. Hoy es el último entrenamiento táctico en Arroyo Seco.

La mala racha

La racha negativa canalla se extendió como una mancha de petróleo que hasta el momento no se puede contener. Claro que la seguidilla de cotejos sin victorias arrancó con el Patón Bauza (sin dejar de olvidar que alzó la Copa Argentina el último diciembre) y prosiguió con el ciclo incipiente de Ferrari. Ya son 13 los partidos sin triunfos, 9 por Superliga, dos por Copa Argentina y 2 por Copa Libertadores. Siendo en la era Ferrari de cinco encuentros (cuatro empates y una caída). Por ello se impone cortar de cuajo esta situación que pone en apremios a los canallas para el promedio de la próxima temporada y hoy la preocupación de los hinchas es mayúscula.

Por su parte, el resto de los concentrados, además de los hipotéticos titulares, son: Josué Ayala, Marcelo Ortiz, Diego Becker, Néstor Ortigoza, Maximiliano Lovera y Claudio Riaño.

Hoy es un día decisivo para que Ferrari termine de pulir la alineación para enfrentar a un San Lorenzo que marcha último en tabla de la Superliga, pero que el pasado miércoles logró la primera victoria del ciclo de Jorge Almirón y consiguió algo de oxígeno.