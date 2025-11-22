Tiene 19 años, era uno de los futbolistas más prometedores de su liga y dejó de jugar para estudiar derecho

Estaba en uno de los equipos de más renombre en el mundo, pero se sentía vacío y le dio un gran vuelco a su vida

Parece difícil de creer, pero ocurrió: una joven promesa del fútbol inglés tomó la decisión de abandonar el fútbol para dedicarse de lleno a estudiar abogacía. El chico parecía tener un futuro brillante, pero aun así resolvió un cambio drástico en su vida: dejó de ser futbolista para convertirse en estudiante de derecho.

El protagonista de esta historia es Han Willhoft-King, un joven que nació en Londres hace 19 años. Jugaba en el Manchester City y era una de las grandes apuestas Pep Guardiola para los próximos años.

El chico tuvo un ascenso meteórico en el fútbol y todos le atribuían un gran futuro en la Premier League. Pero él rompió todos los moldes: dejó el fútbol y se matriculó en la Universidad de Oxford, donde estudiará derecho.

Lo más significativo es que Willhoft-King tomó la decisión cuando estaba en pleno ascenso. Para Guardiola, era el futuro del City. Pero él no estaba feliz con lo que estaba haciendo.

“Algo no iba bien. No sé qué era, quizá el entorno. Yo también me aburro muy seguido”, confesó al diario The Guardian.

Del Tottenham al Manchester City

Mucha gente le preguntó por qué lo hacía y entonces él reveló que su incomodidad en el fútbol no empezó en Manchester, sino en el Tottenham, donde vivió “una época bastante oscura”, según sus propias palabras.

Un día, Willhoft-King asistió a una conferencia sobre becas universitarias en Estados Unidos. Lo que escuchó encendió una nueva ambición y lo llevó a rechazar ofertas de Tottenham para aceptar una beca en UCLA para enero de 2025.

Su idea primero fue compaginar el fútbol con los estudios, pero entonces apareció el Manchester City. “Sentía que siempre me arrepentiría si no llegaba al Manchester City”, confesó después de aceptar la mudanza al norte de Inglaterra.

Un cambio drástico de vida

Pero algo comenzó a cambiar y el joven futbolista empezó a aburrirse. “Entrenar con el primer equipo se convirtió en algo que no esperaba con ganas”, confesó. Lo que debió ser un estímulo se convirtió en una carga.

“Corríamos tras la pelota durante 60 minutos. No es una experiencia muy agradable, especialmente cuando intentas presionar a De Bruyne, Gündogan o Foden. No puedes acercarte a ellos”, relató. Su frustración iba en aumento.

“Ganas buen dinero (en el fútbol). ¿Pero cuánto lo disfrutaría?”, reflexionó. Y añadió: “Jugarás durante 10 o 15 años. ¿Y después de eso, qué?”.

Willhoft-King aprobó el ingreso a Oxford y ahora es un estudiante de derecho. Recientemente, dijo que ahora le encontró un sentido a su vida que el fútbol no había podido darle. Lo que para muchos puede ser el sueño de su vida, ser un futbolista de élite, para él se convirtió en una tortura. Y decidió dar el salto.