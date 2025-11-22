La Capital | Ovación | Central

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

El futbolista hizo una publicación que posiblemente resume la sensación general en el campamento del equipo visitante antes del partido

22 de noviembre 2025 · 14:39hs
Una bandera similar a la que mostró el colombiano Cetré en Instagram antes de enfrentar a Central en Arroyito.

Una bandera similar a la que mostró el colombiano Cetré en Instagram antes de enfrentar a Central en Arroyito.

Después de una semana muy especial, en la que la Liga Profesional le otorgó el título de campeón por haber sido el equipo que más puntos sumó en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, Central afrontará este domingo un partido especial.

El Canalla recibirá en el Gigante de Arroyito a Estudiantes, en el partido correspondiente a los octavos de final de los playoffs del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17.30 y Pablo Dóvalo será el árbitro.

El partido es decisivo para los dos equipos, ya que en esta instancia el que gana sigue y el que pierde queda afuera. El choque representa un calco del que ya jugaron por la misma instancia en los playoffs del Apertura, en el que Central se impuso por 2 a 0, también en el Gigante.

Pero el encuentro tendrá un condimento especial, ya que Estudiantes fue el único club que contradijo a la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al desmentir que el título de campeón otorgado a Central haya sido votado por unanimidad en el comité ejecutivo del primero de esos dos organismos.

Estudiantes y el pasillo de honor a Central

Pero hay más. Un día después de entregarle la Copa de la Liga 2025 a Central, la Liga Profesional comunicó que Estudiantes deberá hacerle el pasillo de honor a los jugadores de Central cuando ingresen al Gigante, en homenaje a su título. En Estudiantes creen que no están obligados y es una incógnita saber qué harán sus futbolistas este domingo.

Estos episodios escalaron por una serie de comentarios del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, contra Estudiantes y contra su presidente, Juan Sebastián Verón.

En ese marco, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram que posiblemente resumen la sensación general del plantel, el cuerpo técnico, los directivos y los hinchas del Pincha esta semana.

"Solos contra todos", publicó en IG el colombiano Edwuin Cetré, quien posiblemente será titular en el equipo de Eduardo Domínguez este domingo en el Gigante. En la imagen que acompaña al breve pero contundente texto, se ve al delantero de frente a la tribuna en el estadio de Estudiantes y una bandera en la que se repite la frase: "Solos contra todos".

