Rosario Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

El Canalla enfrentará al Pincha por los octavos de final, el primer paso en los playoffs. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

22 de noviembre 2025 · 12:57hs
Rosario Central recibe a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Pincha de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Estudiantes

El partido correspondiente a los octavos de final entre Rosario Central y Estudiantes será este domingo 23 de noviembre, desde las 17.30, en el estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje principal de Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Dónde ver Central vs. Estudiantes

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Pincha será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Estudiantes fue triunfo 2-0 del Canalla, también en octavos de final pero del Apertura.

Posibles formaciones de Central y Estudiantes

Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte o Enzo Copetti, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti o Santiago Arzamendia; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

