Tiempo de despedida en Newell's: el último partido del Gringo Heinze

El primer paso de Henize como DT leproso no estuvo a la altura de las expectativas que generó en el comienzo.

Para Newell’s, el encuentro de esta noche, a las 21.30, frente a Defensa y Justicia, en el Coloso por la 14ª fecha de la Copa de la Liga representa una ceremonia de carácter y recorrido interno, alejada de otros incentivos y posibilidades. Despojada de otros tipos de chances de especulaciones de avance, producto de una temporada tan irregular que lo hizo naufragar en su propio mar de confusión e incertidumbre. Este equipo rojinegro perdió el rumbo y la fuerza en su pisada muy lejos de las pretensiones de protagonismo planteadas de manera tácita en el arranque de la temporada. Será una escena de despedida para Gabriel Heinze, un gran ídolo como jugador que no logró un paso similar en su primera experiencia como entrenador en el club del Parque.

Será una puesta de emociones cruzadas. Por un lado, terminará un año y un ciclo que muestran demasiadas cuentas pendientes. Esta versión leprosa nunca estuvo en las conversaciones importantes de ninguna de las dos ligas, quedó fuera de la Copa Argentina de forma prematura y muy dolorosa contra Claypole, no aprovechó su propio viento de cola ni los triunfos de primera ronda de la Copa Sudamericana, no ganó ningún clásico, y arribó a este tramo de cierre sin poder pelear por nada.

Tampoco pudo sostener ni potenciar jóvenes, y no hay ningún valor nominal que hoy funcione mejor que en los inicios de este proceso. Tantas idas y vueltas, tantos movimientos tácticos y estratégicos, tanto pizarrón no correspondido y no comprendido, le fueron quitando certezas a un plantel que se fue perdiendo en sus propios errores.