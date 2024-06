Tiago Pernía: "Si mi papá a veces es rompepelotas no me molesta, porque es el número uno"

¿Cómo viene manejando tu papá? Me imagino que no irá apretando el acelerador por la ciudad.

Nooooo (risas). Maneja muy prudente, tranquilo, yo lo mismo. Nos sacamos las ganas en la pista. Acá estamos, listos para correr en un circuito que me gusta mucho, como es el de Rosario.

¿Qué cosas te gustan del Fangio de Rosario?

Todo. Es un circuito que tiene de todo. Lugares muy veloces, curvas muy técnicas y lugares de sobrepaso. El primer curvón es el más difícil de la Argentina, la curva 2 me encanta también, es muy rápida, muy linda.

¿Qué te genera el curvón? Algo de miedo debe dar.

Y... sí. Hay que tenerle mucho respeto porque si perdés el auto te golpeás seguro, pero tiene una adrenalina única. Es la que todo piloto quiere sentir.

El autódromo antes no lucía así. ¿Lo conocías antes del alargue que se hizo?

Cuando vine a correr con el Turismo Nacional (N. de R.: el 21/4, salió 16º y su papá, 4º) nos fijamos en una cámara on board de cuando corrió mi papá y sí, era muy distinto. Pero como te dije, ahora que lo visitamos este año con el TN, la verdad me encanta. Y ya lo corrí el año pasado con el TC 2000 Series.

La pasión por los fierros de Tiago Pernía

¿Desde cuándo se despertó esta pasión por el automovilismo, en una familia tan fierrera?

Cuando me subí de acompañante en un sponsor day. Tenía 15 años, fue arriba de un TC en el Mouras de La Plata y ahí supe que quería ser piloto. Además, siempre tuve la suerte de tener a mi ídolo al lado. Estuvo conmigo siempre y es el número 1 del mundo.

Contame un poco cómo fue tu carrera desde entonces.

Empecé con el karting y gané en el debut. Después pasé por los autos de Fórmula, nos agarró la pandemia como a todos, retomé, pude ser campeón de la Fórmula Nacional en 2022 y di el salto a los autos con techo. El año pasado hice toda la temporada en el TC 2000 Series y aprendí muchísimo. Inclusive estuvo la posibilidad entonces de debutar en la Clase 2 del Turismo Nacional pero no conseguimos auto. Y ahora estoy acá, en el TC 2000 y en el TN.

Debutaste directo en la Clase 3 del TN sin pasar por la Clase 2.

Sí, porque uno de los requisitos era ser campeón de una categoría nacional y yo lo fui en la Fórmula Nacional.

Las diferencias entre TN y TC 2000

¿Y qué diferencias encontrás entre el TN y el TC 2000?

El TN es la categoría que vuelve loca a la gente, por el espectáculo que da y la cantidad de autos en pista. El sonido de 45 autos todos juntos en la recta es impresionante y la gente lo vive así, acampando en el lugar además con todo ese folclore. Es hermosa, la verdad. Y el TC 2000 es sin dudas la de los autos más rápidos de la Argentina. Es donde están los mejores equipos, tanto en el taller como en los boxes los fines de semana, la más tecnológica. Es impresionante lo que se aprende, la profesionalidad. Además, está volviendo a ser lo que fue. Corrimos con 16 o 18 autos y en Rosario seremos más de 20, que es un buen número para una carrera. Faltan quizás algunos pilotos, pero hay muy buenos, de mucha experiencia y las carreras son bárbaras.

¿Como viene el desarrollo del SUV, el nuevo auto para la categoría?

Es un auto con muchísima potencia. Suena hermoso y es de tracción delantera que desarrolla 500 caballos, con muchísima carga. No tiene mucho desarrollo aún pero se está viendo el potencial.

Tu viejo es tu ídolo, pero ¿es cargoso a veces, es obsesivo con vos?

Si a veces es rompepelotas, no me molesta, te soy sincero, porque es el número uno. Está tan pendiente de lo que hago que pienso que a veces le juega en contra en lo suyo. En TN está peleando el campeonato y a veces pienso que no es bueno para él ir pensando en cómo me va a mí.

Pero, ¿se han encontrado en pista y te ha perdonado?

Noooo (risas), ahí es un león. Lo tuve atrás en la fecha pasada en San Nicolás y fuimos palo y palo. Y en el TN, en Concordia, rompió el motor en la serie y largó atrás mío la final. Me alcanzó enseguida y me pasó sin culpa (risas).

¿Al final, sabés qué te dijo cuando te abrazó tras la primera victoria tuya en el TC 2000?

No (risas), estaba en el cockpit todavía y me abrazó y me dijo algo, pero con la emoción y el casco puesto, no le entendí nada. Ni él se acuerda qué me dijo (risas) —dice y el cronista se imagina que lo consultaba al respecto y nada.

Obligatorio preguntarte si soñás con correr en el TC.

Sería muy lindo el TC. Pero hoy en día estoy muy contento haciendo lo que hago. Es una categoría mítica, claro, y a quién no le gustaría.

¿Jugaría en contra que tendrías que hacer la escalera de la ACTC?

Calculo que si quisiera arrancar sería en el TC Mouras, que podría saltear el TC Pista Mouras. Pero pienso que se gasta mucha plata en esa categoría, sobre todo en el tema cubiertas, más que en la Clase 3 del TN y más que en el TC 2000 inclusive. Por eso, sería para pensarlo mucho.

¿Imagino que tenés prohibido no ser futbolero en tu familia?

Claaaaaro. Muy futbolero, pero quizás no tanto como mi abuelo, mi papá o mi tío. Me gusta jugar al fútbol, pero también me encanta el pádel.

Y por supuesto sos de.....

De Boca, claro. Tendría prohibido ser de otro cuadro. Aunque en mi familia estamos repartidos. Mi papá y yo de Boca, y mi mamá las hizo de River a mis dos hermanas menores.

¿De qué jugás, como tu abuelo Vicente?

En la otra punta, de 3, soy zurdo, aunque me gusta irme al mediocampo también.

¿El Tano Pernía también es de estar encima tuyo con los fierros?

Sí, claro. Tenemos una relación muy buena y hablamos siempre. Nosotros vivimos en Buenos Aires y me encanta cuando vamos a Tandil a visitarlo. No es fácil, pero espero ir para allá pronto.