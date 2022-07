Tevez piensa a Veliz como único punta frente a Aldosivi

Es difícil pensar lo que hará Carlos Tevez con el equipo después de haber dirigido un solo partido, pero hay indicadores que llevan a elucubrar que en el encuentro ante Aldosivi el Apache se la jugaría por un once con un solo punta, que no sería otro más que Alejo Veliz. Es algo que el flamante entrenador canalla trabajará entre hoy y el fin de semana en el predio de la AFA. En ese tiempo también evaluará la evolución de Facundo Almada, quien ayer no pudo entrenarse por una molestia en el muslo, por lo que le realizaron estudios.