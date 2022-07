Tevez demolió al Chapa Retegui: "Esto no es para cagones"

Lejos de apichonarse, Retegui también eligió la misma señal televisiva para contestarle a Tevez , aunque el discurso del Chapa no fue tan al hueso como el de Carlitos: “Pensé que Carlos era mi amigo. No voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Somos gente grande. Entiendo a la prensa, los miles de mensajes que recibo. No hay off ni on, yo sé lo que hablé con Carlos y con sus hermanos, que los quiero. Queda ahí. No voy a debatir. Mi cariño, mi afecto y mi apoyo son incondicionales. Quiero lo mejor para él. No lo puedo acompañar porque estoy en una gestión con compromiso con mucha gente, con los clubes de barrio, con mejorar la infraestructura de los clubes. La gestión es importante. Es más fácil ir a la Juventus o Manchester United, pero no puedo pensar solo en mí. No podría dormir y esto se lo hice saber”, contestó el Chapa.

Aunque las declaraciones del Apache siguieron retumbando: “Coincido que lo de Retegui fue desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que su sueño. No solamente me faltó la palabra a mí, también lo hizo con mis hermanos y mi familia. Fue lo que más me dolió. Antes de la conferencia de prensa que di el día que me presenté hablé con él. Siempre tuvimos a Central en la mira. Me dijo vamos y agarramos. El lunes fuimos a ver al equipo ante Vélez en Liniers, al otro día que hice la conferencia y el miércoles él salió a hablar sin venir a decirlo a la cara. Yo me enteré por la prensa que no me acompañaba. Por eso me dolió tanto. Yo doy la cara, me hago cargo que fue desprolijo. Retegui debió venir de frente y decirme que no venía en la cara. Estoy más sorprendido que nadie con lo que pasó. Estuvo viendo conmigo el lunes el partido ante Vélez y después me entero que no viene. No es que veníamos hablando de un día para el otro. Retegui priorizó más las 30 o 40 personas que puso en el cargo que ocupa, que el sueño de dirigir conmigo. Y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para cagones, es para la gente que pone el pecho y va de frente”, le apuntó.

“Siempre me dijo que cuando llegara el momento de ir juntos iba a renunciar. Era su sueño. Por eso veníamos trabajando. Iba a ser importante que estuviera en el cuerpo técnico con nosotros porque teníamos visiones diferentes, era complementarte con alguien. Tenía una visión de movimientos y de planear las cosas por el hockey. Uno, como recién arrancaba, te podía dar una mano en esas cosas. Pero estoy muy bien, trabajando y seguimos para adelante”.

El Apache dejó claro que la relación con Retegui ya forma parte del pasado: “No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo y por eso acá estoy dirigiendo Central”.

El Chapa tampoco se calló

Carlos Retegui salió a contestar las declaraciones de Carlos Tevez, quien dijo que no volverá a hablar más con él porque se sentía defraudado y además lo trató de cagón: “A Carlos le deseo lo mejor en esto que empezó en Central. Ojalá que le vaya muy bien. De lo que dijo me entero después de almorzar con mis hijos. Puedo entenderlo, pero tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Hace diez días dije que era muy difícil acompañar a Carlos por mi gestión acá. Igual me sentía incluido en el proyecto de Carlos desde otro lugar y no sincronizaron los tiempos. No es bueno que alguien que yo pensaba que era mi amigo dijera lo que dijo. Lo lamento. Puedo entender el enojo, las descalificaciones, pero estoy tranquilo. Mis amigos saben cómo soy y cómo soy amigo de mis amigos. Y cómo actúo ante la adversidad. Entiendo el contexto de Carlos. Utilizar la palabra miedo para mí es que a mi papá o a mi mamá les pase algo de salud. ¿Miedo a afrontar un oficio? No tengo nada que explicar. Estoy hace muchos años en el deporte. Me fueron cultivando y mejorando. Entiendo la expresión de Carlos, lo puedo apoyar. Pero miedo no tengo. Esto a mis padres los va a afectar. Pero tengo miedo de que le pase algo a mi viejo, no a integrar un equipo de fútbol. Creo que las amistades se ven en los momentos difíciles y ahí siempre me suena el teléfono. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Mi afecto y mi amor por Carlos y su familia no van a cambiar. No es que se terminó mi sentimiento por una opinión que virtió alguien. Yo no soy así, sabe que voy de frente. Yo sé cómo actúo y la responsabilidad que tengo, no improviso. No dejar un detalle librado a la suerte fue algo de lo que siempre hice”, afirmó.