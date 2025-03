Tenis: los menores fueron protagonistas en el Sorrento Open y Náutico

Los más chiquitos: Italo Bessone y Pedro Robledo, de la categoría Sub 12.

De estás competencias participan varones y mujeres de Sub 12 a Sub 18 en la modalidad de singles y toman relevancia porque otorgan puntos para el ranking y son clasificatorios para los torneos regionales. Además ofrecen la posibilidad de la second chance para aquellos que perdieron en primera rueda, puedan seguir jugando en otro cuadro que les da una segunda oportunidad de seguir participando.