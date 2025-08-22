Tenis: Federico Coria pasó por el quirófano en Suiza para escaparle a la idea del retiro

El rosarino fue operado del codo en Suiza con la idea de volver rápidamente al circuito de tenis. La recuperación no tiene un plazo confirmado

Lejos de los flashes del inminente US Open, de baja en el ranking mundial y escapándole a la idea del retiro como profesional del tenis , Federico Coria escribió un posteo en sus redes sociales avisando que pasó por el quirófano.

El rosarino anunció este viernes que fue operado del codo derecho en Suiza. La intervención se llevó a cabo con éxito y el jugador santafesino compartió la noticia en un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Mojarra Operada: “Hoy me operaron el codo derecho en Suiza, muchas ganas de superar y sacar una lección de este momento que estoy pasando. Valorar cuando uno está sano y puede entrar a competir a veces queda en el último lugar y es lo primero, después viene todo lo demás”.

También, le dedicó unas palabras a su nuevo entrenador, Berlocq: “Lo empecé a entender estos meses, cuánta razón tenés. Te quiero agradecer de corazón porque te llamé para que me devuelvas el fuego interior para no retirarme. No solo me devolviste la ilusión y las ganas en una llamada, sino que te tomaste un vuelo a Europa para ayudarme al instante, sabiendo que el codo no estaba bien, y ahora estás firme pensando en volver más fuerte. Esto es algo que no me voy a olvidar nunca y estaré toda la vida agradecido”.

Además de su mensaje hacia Berlocq, Coria tampoco se olvidó de su esposa Florencia, a quien le envió un caluroso saludo y le agradeció por estar siempre a su lado y por su actitud positiva, disfrutando de una mini luna de miel al estar ahí.

Alejado del tenis por unas semanas

La recuperación no tiene aún un plazo confirmado, pero se espera que Coria deba mantenerse alejado de las canchas durante varias semanas. El objetivo será volver a competir en plenitud de cara a la temporada 2025, en la que sueña con dejar atrás los problemas físicos y extender su trayectoria en el máximo nivel. El propio jugador dejó en claro que no piensa bajar los brazos y que su meta es regresar más fuerte, con la ilusión intacta de seguir representando al tenis argentino en el circuito internacional.

Coria, de 33 años y que ocupa el puesto 153 del escalafón mundial, tuvo su mejor marca cuando fue 49° en la temporada 2023. Campeón de seis títulos ATP Challenger, entre el que se destaca el Challenger 100 de Szczecin alcanzado en 2023 y finalista en Bastad en 2021 y Córdoba en 2023, sorprendió a sus seguidores con la noticia de la intervención realizada en su codo.

Una temporada opaca

La temporada para Coria no fue la esperada por diferentes problemas físicos que le impidieron competir con normalidad. Sufrió tres retiros en torneos consecutivos a raíz de lo padecido en la primera ronda de la clasificación del ATP 500 Barcelona, en los cuartos de final del Challenger de Túnez y en la segunda fase de la qualy de Roland Garros. Volvió al tour en el ATP de Umag, perdió en la primera fase, en el Challenger de Liberec y de Bonn llegó hasta los octavos de final.