La Capital | Ovación | tenis

Tenis: Federico Coria pasó por el quirófano en Suiza para escaparle a la idea del retiro

El rosarino fue operado del codo en Suiza con la idea de volver rápidamente al circuito de tenis. La recuperación no tiene un plazo confirmado

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

22 de agosto 2025 · 21:06hs
Federico Coria fue intervenido con éxito en una clínica en Suiza. 

Federico Coria fue intervenido con éxito en una clínica en Suiza. 

Lejos de los flashes del inminente US Open, de baja en el ranking mundial y escapándole a la idea del retiro como profesional del tenis, Federico Coria escribió un posteo en sus redes sociales avisando que pasó por el quirófano.

El rosarino anunció este viernes que fue operado del codo derecho en Suiza. La intervención se llevó a cabo con éxito y el jugador santafesino compartió la noticia en un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Mojarra Operada: “Hoy me operaron el codo derecho en Suiza, muchas ganas de superar y sacar una lección de este momento que estoy pasando. Valorar cuando uno está sano y puede entrar a competir a veces queda en el último lugar y es lo primero, después viene todo lo demás”.

También, le dedicó unas palabras a su nuevo entrenador, Berlocq: “Lo empecé a entender estos meses, cuánta razón tenés. Te quiero agradecer de corazón porque te llamé para que me devuelvas el fuego interior para no retirarme. No solo me devolviste la ilusión y las ganas en una llamada, sino que te tomaste un vuelo a Europa para ayudarme al instante, sabiendo que el codo no estaba bien, y ahora estás firme pensando en volver más fuerte. Esto es algo que no me voy a olvidar nunca y estaré toda la vida agradecido”.

Además de su mensaje hacia Berlocq, Coria tampoco se olvidó de su esposa Florencia, a quien le envió un caluroso saludo y le agradeció por estar siempre a su lado y por su actitud positiva, disfrutando de una mini luna de miel al estar ahí.

Alejado del tenis por unas semanas

La recuperación no tiene aún un plazo confirmado, pero se espera que Coria deba mantenerse alejado de las canchas durante varias semanas. El objetivo será volver a competir en plenitud de cara a la temporada 2025, en la que sueña con dejar atrás los problemas físicos y extender su trayectoria en el máximo nivel. El propio jugador dejó en claro que no piensa bajar los brazos y que su meta es regresar más fuerte, con la ilusión intacta de seguir representando al tenis argentino en el circuito internacional.

Coria, de 33 años y que ocupa el puesto 153 del escalafón mundial, tuvo su mejor marca cuando fue 49° en la temporada 2023. Campeón de seis títulos ATP Challenger, entre el que se destaca el Challenger 100 de Szczecin alcanzado en 2023 y finalista en Bastad en 2021 y Córdoba en 2023, sorprendió a sus seguidores con la noticia de la intervención realizada en su codo.

Una temporada opaca

La temporada para Coria no fue la esperada por diferentes problemas físicos que le impidieron competir con normalidad. Sufrió tres retiros en torneos consecutivos a raíz de lo padecido en la primera ronda de la clasificación del ATP 500 Barcelona, en los cuartos de final del Challenger de Túnez y en la segunda fase de la qualy de Roland Garros. Volvió al tour en el ATP de Umag, perdió en la primera fase, en el Challenger de Liberec y de Bonn llegó hasta los octavos de final.

Noticias relacionadas
Los mejores tenistas del mundo disputarán el dobles mixto del US Open en los próximos dos días.

El US Open arranca con polémica: el novedoso formato que generó críticas

Equipos femenino y masculino de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

Tenis: los varones de la Federación Santafesina conquistaron el Nacional sub-10 en Macabi

El tenista de San Lorenzo Dante Pagani irá por el oro en Paraguay.

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

El auto de Kevin Gutiérrez, que chocó en la autopista a Buenos Aires cuando iba a la práctica de Central en Arroyo Seco.

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Ver comentarios

Las más leídas

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Lo último

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Federico Coria pasó por el quirófano en Suiza para escaparle a la idea del retiro

Federico Coria pasó por el quirófano en Suiza para escaparle a la idea del retiro

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó en la Bolsa de Comercio ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad del año que viene
Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Ovación
Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada
OVACIÓN

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro
La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro