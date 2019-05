TC Pista: Cístola se quedó con un sabor agridulce

Se lo veía con cierta bronca. Con impotencia. "Es que tenía auto para terminar bien adelante. Hice la pole pero en la serie hice unos trompos y quedé relegado. No puedo disfrutar del mejor tiempo porque mañana (hoy) largaré 12º en la final", afirmó Esteban Cístola en contacto con este medio al final de la jornada. "Es un trazado lento y trabado, pero buscaré avanzar y sumar buenos puntos", deslizó el salteño y piloto del equipo rosarino Team Med. En tanto, Gustavo Micheloud (Ford) ganó la segunda serie del TC Pista y hoy a las 12 largará desde la cuerda. Mientras que Diego Ciantini (Chevrolet) abrochó la primera tanda, que fue la más lenta.

"Sí, el auto es medio rosarino y medio porteño. Mucha gente vino al autódromo y al box por ser casi local", sostuvo Cístola antes de analizar la labor sabatina. "Haber realizado el mejor registro es algo que nos enorgullece como equipo", dijo el joven raider, que ayer empleó 1m 39s372 para ser el más veloz de la telonera especialidad.

Era el candidato para ganar la serie. "Pero la largada fue un desastre. Agrelo salió adelantado como Ciantini. Llegamos los tres a la par al ingreso de la curva número 2, que es muy peligrosa. Quise estirar el frenaje pero agarre el piano y se me dio vuelta el auto un par de veces. Pudo haber sido un desastre", expresó Cístola.

"Es que si quedaba en el medio de la pista me podían haber pegado mal. Me podría haber lastimado o roto todo el auto", acotó el salteño. "Busqué remarla pero quedé lejos. Me da bronca porque podía seguir dominando". En tanto, el de Guadalupe Norte Marcos Muchiut y el de Reconquista Ricardo Degoumois tuvieron una floja primera serie y parten en el fondo. La final del TC Pista, que arrancará a las 12, a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.