¿Tarjeta roja al VAR? Un país vota si lo elimina y el mundo del fútbol lo sigue con especial interés

El controvertido sistema de revisión de video (VAR) está bajo la lupa y hay mucho interés para saber qué se define en una federación en particular

El fútbol noruego votará este fin de semana si elimina o no el uso de revisiones de video en jugadas de gol, penal o expulsión en su máxima división después de un par de años turbulentos desde que se introdujo la tecnología del VAR .

Protestas de fans y acción colectiva

La desilusión con el VAR condujo rápidamente a protestas activas sobre el uso de la tecnología, y algunas de ellas fueron de naturaleza muy peculiar. Un partido entre el Rosenborg y el Lillestrøm fue suspendido, y luego abandonado y retransmitido a puerta cerrada, después de que los aficionados lanzaran croquetas de pescado y pelotas de tenis al campo poco después del inicio. En la segunda división, los aficionados del Lyn interrumpieron un partido arrojando corchos de champán al campo en lo que se consideró una protesta contra el VAR.

En medio de un sentimiento anti-VAR tan estridente en ciertos clubes, la federación acordó crear un grupo de trabajo para estudiar más a fondo el tema. Y en una votación en enero de los 32 clubes que componen las dos principales ligas de Noruega, 19 votaron a favor de eliminar el VAR y 13 a favor de mantenerlo. Se envió una recomendación a la federación para apoyar la decisión mayoritaria de los clubes y eliminar el VAR "lo antes posible".

>> Leer más: Una célebre triatleta dio positivo de doping y culpó a las relaciones sexuales con su pareja

La respuesta de la federación de Noruega

En un revés para los activistas contra el VAR, la Asociación Noruega de Fútbol se pronunció a favor de la tecnología una semana después, y su presidenta, Lise Klaveness, dijo que la asociación reconocía que era necesario mejorar los procesos, pero quería conservar los árbitros de vídeo.

“El organismo rector concluyó por unanimidad que lo mejor para el fútbol noruego es mantenerlo y desarrollarlo”, dijo Klaveness. Para Anders Kjellevold, presidente de la alianza de hinchas noruegos, fue una traición, y dijo que la mayoría de la gente pensaba que el voto de los principales clubes sería decisivo.

“Si terminamos con una decisión en la que la FA decide no escuchar a los clubes afectados en este asunto, entonces estamos socavando la democracia de los clubes y la democracia de los clubes es un baluarte contra muchos de los aspectos negativos del fútbol”, dijo Kjellevold a The Associated Press.

El voto

La decisión final sobre si se debe o no eliminar el VAR se tomará en una votación en el congreso de la federación que tendrá lugar el sábado y el domingo. Todos los clubes que son miembros activos de la federación pueden votar, junto con los líderes de los condados de la federación y los miembros de la junta de la federación. En ambos casos, se necesita una decisión mayoritaria.

>> Leer más: Sebastián Báez y Francisco Comesaña definen quién pasa a cuartos en Chile

Los activistas contra el VAR temen que muchos clubes que voten acaben alineándose con la opinión de la federación, como es tradición en las decisiones importantes para mantener buenas relaciones con el organismo rector. La gran mayoría de los clubes que votarán no se verán afectados por el VAR porque la tecnología se utiliza solo en la primera división.

¿Por qué tantos aficionados están descontentos?

Según Kjellevold, el sentimiento anti-VAR persiste porque la tecnología “es incompatible con la intención del fútbol”. Arruina “la experiencia del fútbol como espectador en vivo”, dijo, “porque hace que surjan estas interrupciones en el juego, quita parte de la euforia de un gol, que es vital para un juego y para cómo lo vivimos cuando empleamos tanto tiempo y esfuerzo en seguirlo”. Kjellevold está igualmente descontento con la forma en que se ha manejado todo el proceso, principalmente porque los equipos más afectados por el VAR podrían no lograr que se escuche su voz.

El impacto potencial del voto

El resultado de la votación es significativo a un nivel más amplio, ya que la decisión de Noruega de eliminar el VAR podría influir en los aficionados de otros países para que intensifiquen las protestas contra esta tecnología en un intento de eliminarla de sus ligas. Los clubes de la Premier League votaron en junio a favor de seguir utilizando el VAR después de que se les pidiera que consideraran la posibilidad de eliminar la tecnología tras las controversias de la temporada pasada. Suecia es uno de los pocos países de Europa que ha decidido no introducir el VAR en su liga.