Tanlongo dio positivo de Covid y no viaja al torneo Esperanzas de Toulon

A horas de subirse al avión, el juvenil de Central Mateo Tanlongo recibió una pésima noticia: no podrá viajar al torneo Esperanzas de Toulon, Francia, con el seleccionado Sub 20 porque dio positivo de Covid. Por la mañana se conoció el resultado del test (el futbolista amaneció con síntomas), pero esperaron para realizarle otro estudio por la tarde, que también fue positivo. De esta forma, el volante central canalla no será parte del equipo que dirige Javier Mascherano en el tradicional torneo, en el que Argentina debutará el próximo domingo, ante Arabia Saudita. Los que sí formarán parte del grupo son Facundo Buonanotte, Gino Infantino y Valentino Quintero.