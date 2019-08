Táctico en Central con el equipo ya conocido

Si hay algo que a esta altura no sorprende es que Central repita equipo de una fecha a otra. De hecho en los tres primeros partidos del torneo Diego Cocca puso en cancha a los mismos jugadores. Y todo va camino a que el sábado, ante Patronato, sean los mismos once. Al menos es lo que dejó el primer trabajo táctico de la semana que ordenó el técnico canalla de cara a un choque crucial por la permanencia, frente a un rival directo.

Hoy será el día de la práctica formal de fútbol (por la mañana, en Arroyo Seco), pero la jornada de ayer sirvió para especular sobre la idea que el entrenador tiene en mente para el sábado. Resulta un ejercicio sencillo imaginar que el equipo será el mismo, pero siempre hay margen para alguna duda o una variante. Pero esta ocasión no parece ser el caso. Es que en el primer táctico de la semana Cocca no se apartó un centímetro de lo que venía utilizando. Frente a un equipo de juveniles (en su mayoría integrantes de la séptima de AFA, que dirige Lucas Cisneros), el DT canalla mandó a la cancha a los once que venían jugando. El resto se movió aparte, en un fútbol en espacios reducidos.

Amén de que se trató de una práctica a puertas cerradas, trascendió que Cocca dio muchas indicaciones en medio de la misma y que por momentos cortó reiteradamente el juego, pero que de a ratos dejó correr la pelota. Claro que más importante que las formas fue el equipo que puso en cancha.

Hace desde que empezó el torneo que se especula sobre la posibilidad de que aparezca alguna variante, sobre todo en la ofensiva. Pero por el momento lo que hace Cocca es ratificarles la confianza a los que vienen jugando. Le dan la derecha los resultados obtenidos, ya que hasta aquí el equipo sacó siete puntos sobre nueve posibles.

Siempre flotó la sensación de que jugadores como Lovera y Riaño se juegan el puesto fecha a fecha, pero ambos futbolistas resultaron claves en el empate contra San Lorenzo. Uno (Lovera) sacando de la galera una jugada a través de una acción individual, y el otro, definiendo de cabeza.

Como suele decirse, el DT analizará mientras pueda, pero si hoy el equipo que hará fútbol es el mismo que el que actuó en el táctico de ayer, Central irá camino a su cuarto partido con los mismos protagonistas.

De esta forma, si Cocca opta por seguir con el mismo equipo el canalla formará el sábado (a las 17.45 y con arbitraje de Hernán Mastrángelo) ante Patronato con: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Barbieri y Brítez; Rius, Rinaudo, Gil y Zabala; Lovera; Riaño.