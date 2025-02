Suspendieron por doping a Jannik Sinner y los tenistas hablaron de discrecionalidad en las sanciones

“Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y soy consciente de que las estrictas reglas de la Wada son una importante protección del deporte que amo. Sobre estas bases, he aceptado la propuesta para resolver este proceso con tres meses de sanción ”, reconoció el italiano.

Dóping positivo de Jannik Sinner

Los análisis de Sinner arrojaron resultado positivo en dos ocasiones por el consumo de Clostebol, un esteroide anabolizante que forma parte de la familia de los corticoides. En la mayoría de los casos, se encuentra en cremas para la cicatrización y el producto se puede conseguir en cualquier farmacia, pero desde el 2024 integra el listado de productos prohibidos.

Tras asumir la responsabilidad y recibir la sanción por parte de la Wada, el italiano se perderá el ATP 500 de Rotterdam y los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Tampoco estará en los torneos de Doha, Río de Janeiro, Dubái y Acapulco.

A pesar de los tres meses de suspensión, su primer puesto no corre riesgo. Actualmente cuenta con 11.830 puntos y su escolta, Alexander Zverev, tiene 8135.

Queja de tenistas profesionales

Luego de conocerse la sanción a Sinner, la PTPA, una entidad que tiene como principal referente a Novak Djokovic y a Diego Schwartzman, señaló: “El «sistema» no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes”.

>> Leer más: Nació en Chile, llegó a Central Córdoba y tiene grandes chances de jugar el Mundial sub-20

El director de la asociación es el británico Ahmad Nassar y el Comité Ejecutivo está conformado por Djokovic, Schwartzman, el canadiense Vasek Pospisil (compartió el comunicado en sus redes sociales), el polaco Hubert Hurkacz, la tunecina Ons Jabeur, la china Zheng Saisai y las estadounidenses Bethanie Mattek-Sands y Taylor Townsend.

Otros reconocidos tenistas, como el australiano Nick Kyrgios y el suizo Stanislas Wawrinka, se expresaron en contra de la decisión de la Wada. “¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”, manifestó Kyrgios. Por su parte, Wawrinka sentenció: “Ya no creo en un deporte limpio”.