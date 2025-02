Nació en Chile, llegó a Central Córdoba y tiene grandes chances de jugar el Mundial sub-20

Central Córdoba tiene una nueva cara que llega de Chile: Valentín Detzel. El Charrúa se prepara para afrontar el campeonato de primera C donde debutará el próximo 8 de marzo ante El Porvenir en el Gabino Sosa. Además, jugará Copa Argentina ante Sarmiento

“Soy centrodelantero, pero puedo jugar también por las dos bandas. Las diagonales, la velocidad e ir a buscar los espacios son mis características principales de juego. Aunque mi fuerte es la definición”.

“Cuando estuve en la U de Chile estuve muy cerca de ser convocado para la selección juvenil. Estoy seguro que algún día voy a tener una oportunidad porque con trabajo y disciplina, y estando bien los sueños se cumplen”.

“Hace un mes que estoy en Rosario. La ciudad de trató muy bien al igual que el grupo que me recibieron muy bien, en especial Lucas Manochi con quien entablé una gran relación. También hablé un par de veces con Pablo Vranjicán quien jugó 8 años en Chile y uno aprende mucho de su experiencia y movimientos”.

"Además, los dos entrenadores me dieron mucha confianza lo cual agradezco mucho, porque me dan la libertad de jugar y además me piden otras cosas para el bien del equipo”.

El sueño de jugar el Mundial Sub-20 para Chile

En el entrenamiento del pasado viernes Detzel se movió en el primer tiempo por la banda izquierda, y en el segundo por la derecha. Estuvo a punto de convertir un gol con un potente remate de pierna derecha. “Me acomodo mejor por la derecha, pero no tengo problemas de perfiles ya que puedo tirar buenos centros con varios perfiles”.

Finalmente habló de sus expectativas para este año: “Quiero ganarme un puesto en Central Córdoba y tengo mucha fe de poder integrar la selección sub-20 de mi país y ser convocado para el Mundial. Esa es mi meta, pero hay que seguir trabajando”, culminó Detzel quien mostró ser un gran profesional y es un apasionado del fútbol a pesar de su corta edad.