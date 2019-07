Sumar es lo que cuenta

La realidad es que en cada inicio de temporada uno renueva las expectativas y esperanzas, más desde lo pasional que lo racional, como es el fútbol mismo. Newell's viene de hacer una campaña muy mala y jugando, además, un muy mal fútbol. Por lo tanto, desde el subsuelo del que partimos no queda otra que empezar a remontar. Lo primero que me da buen semblante es la actitud del nuevo entrenador. Desde afuera se lo observa que es trabajador, una persona responsable y que nunca va a generar falsas expectativas. Desde la lógica futbolera, eso es cero vende humo. Por ahora los refuerzos que arribaron, como Santiago Gentiletti, Lucas Albertengo y Cristian Lema, no llegan a conformar del todo, pero sí empiezan a reforzar un plantel que lo necesitaba. Lo bueno es seguir contando con la Fiera Rodríguez, que fue clave en los partidos en los que Newell's en la Superliga pasada mostró al menos una cara aceptable y generó un buen resultado. También que se haya quedado Mauro Formica. Las incorporaciones, como dije, no son un complemento notable, pero es cierto que pueden generar un grado de ilusión porque habrá que ver sus rendimientos en la cancha. La realidad es que el torneo que está próximo a iniciarse será muy difícil porque pelear contra el promedio se hace complejo de entrada por los nervios que juegan en contra. Por eso habría sido bueno que el fideicomiso se hubiera formado en los plazos suficientes y que los refuerzos llegaran a tiempo en plena pretemporada para que se adaptaran como corresponde. Por eso desde lo emocional más que desde lo racional el hincha siempre se ilusiona con cada inicio de torneo y a veces sin tan buenos equipos hemos hecho buenas campañas. Como ocurrió con Diego Osella no hace mucho con jugadores que aún están en el plantel, o con el Profe Jorge Castelli en la década del 90, sabiendo que lo que hoy cuenta más que nada es sumar muchos puntos y dejando de lado el cómo se logra.

Guillermo Zysman

Conductor de Zysman 830

Radio LT8