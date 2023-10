"Sportivo Las Parejas es un club familiar con sueños a nivel nacional"

“Para Sportivo significa una emoción y un orgullo enorme poder estar entre los cuatro mejores de este torneo provincial y seguir manteniendo un poco la vigencia de todas las ediciones de la Copa Santa Fe que nos tuvieron como protagonistas. Poder reivindicar un proceso de muchos años donde el club viene manifestando un crecimiento, no solo en lo deportivo sino en lo que respecta a obras e infraestructura, no solo del fútbol sino de todas las disciplinas”.

“Recibir a Central es un orgullo enorme porque es un grande de la provincia y del país. Donde tenemos exjugadores que han pasado por acá y nos une una gran amistad. De hecho Gustavo Falaschi fue campeón como técnico acá en Las Parejas”, contó.

“Lo que nos favorece en este tipo de partidos es que tenemos un plantel maduro que ha jugado muchas finales y tenemos un plantel con estirpe campeona y ADN rojiverde, como el caso de Maximiliano Bocchietti, quien es el máximo goleador de la historia del club y hoy se encuentra vigente al igual que Luciano Martoglia, Federico Pizzichini o Leo Ramírez. Son cuatro futbolistas que dentro de la columna vertebral del equipo son muy importantes y vienen ganando muchas cosas dentro de la institución”, agregó.

“Representa mucho en lo personal haber recibido a Newell’s y ahora a Central. Estudié abogacía en Rosario, tengo muy buena relación con dirigentes de ambos clubes y además mi sobrino Francisco juega en la 6ª de AFA de Newell’s. Para la familia y la ciudad es todo un acontecimiento. Ojalá que con el nuevo gobierno se siga jugando la Copa Santa Fe, ya que es importante para el desarrollo deportivo y cultural”.

El fútbol en Sportivo

“En los últimos diez años logramos un proyecto de fútbol genuino que se sustenta en la captación de jugadores jóvenes de la provincia de Santa Fe que vienen con un desarrollo en inferiores importante y lo toman a esto como un desafío a nivel nacional. Tenemos jugadores que nos representan no solo en el país sino en el exterior como David Gallardo que está en el fútbol paraguayo”, se explayó.

“En el Federal A tenemos una última fecha durísima, ya que si le ganamos a Gimnasia en Concepción del Uruguay clasificamos. Todavía tenemos un pequeño sueño de entrar a la Copa Argentina, pero dependemos de otros resultados. Venimos de ganarle a Independiente de Chivilcoy y estamos contentos porque estamos vivos en las tres competencias oficiales que son la Liga Cañadense, la Copa Santa Fe y el Federal “A”, acotó.

IMGP0058 (1).JPG

“También estamos muy bien en el fútbol juvenil, ya que disputamos los cuartos de final en Sub 13, Sub 15 y Sub 17 ante Talleres de Córdoba. Por primera vez en nuestra historia disputamos este torneo a nivel nacional que organiza el Consejo Federal de AFA y tuvimos gran desempeño. En 2024 vamos a volver a jugarlo y captar jugadores de toda la zona para ser más competitivos”, se ilusionó.

CUADRO 4 (4) (1).jpg

La actualidad institucional

“En lo institucional tuvimos un año difícil desde lo económico, pero se cumplieron muchos objetivos deportivos de otras disciplinas como en el básquet, el vóley o el hockey”, detalló. “En natación tenemos a María Emilia Menichelli, que es una exponente a nivel nacional. Contamos con casi 4.000 socios y 1.500 deportistas. Nos estamos preparando para la temporada de verano”.

"El Sportivo Atlético Club cuenta con 14 disciplinas, con la participación en Torneos Federales, tanto en Futbol en el Federal A, como en la Liga Federal de Basquet. Además de Torneos Nacionales e internacionales de Patín, Nacionales de natación, tenis y gimnasia artística. Y los Torneos zonales y provinciales en los que participamos, con Futbol Formativo, Futbol mayor, Futbol Femenino, Futbol Senior, Basquet Formativo, Basquet Mayor, Futsal, Voley y Padel. Y nuestra disciplina Hockey Jugando el Torneo Litoral B de la AHL".

image.png

"Sportivo no es solo deportes y no es solo infraestructura, sino que hay una cuota humana, una cuota social que mueve y atraviesa a todo el Club. Uno de los objetivos que se propuso esta Comisión Directiva actual al asumir el desafío de conducir el Club fue trabajar el área social y reforzar y fomentar los lazos inter-institucionales".

"Algunas de las últimas actividades y eventos que realizamos a nivel Social, Cultural, de Educación y de Inclusión: Nueva edición Colonia de Verano niñas y niñas y colonia recreativa para adultos mayores. Creación y desarrollo del departamento social, con el fin principal de promover los derechos y la asistencia de situaciones de vulnerabilidad. Convenio con la Universidad Blas Pascal, y además convenios con escuelas e instituciones locales que realizan distintas actividades en nuestro polideportivo. Eventos y shows musicales de recreación a la comunidad. Y el Lobo Solidario donde se llevan a cabo las campañas de donaciones para ayudar necesidades latentes, como por ejemplo útiles escolares para escuelas, alimentos para comedores, etc".

image.png

Su proyección en AFA

Scarpeccio ocupa actualmente un cargo en la Asociación del Fútbol Argentino “Hoy, gracias a la gestión en Sportivo, tengo la suerte de ser asambleísta en AFA por el Consejo Federal, algo que me llena de alegría y que tomé con mucha responsabilidad porque no solamente represento a mi club sino a la Liga Cañadense y a los clubes de la región. Esto me permite dar mis primeros pasos como dirigente a nivel nacional y aportar mi granito de arena. Como por ejemplo, este año logramos que el Federal A se juegue en cuatro zonas y no en dos (Norte y Sur) bajando los costos de viajes”.