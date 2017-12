"Sospechan de los presidentes, cómo no van a sospechar de los árbitros"

¿Cómo hace un árbitro para defender el error humano y revertir esa corriente de opinión que lo ubica en un lugar de corrupción?

La utilización del VAR es una respuesta. El error existe, porque hasta utilizando el VAR se equivocaron. Reconozco que en un país donde se sospecha de todo es difícil. Sospechan de los presidentes, cómo no van a sospechar de un árbitro. Pero el error existe, y si sos árbitro que debe decidir en fracción de segundo en un campo donde tenés a 22 personas moviéndose y muchas de ellas simulando, cómo no te vas a equivocar. Una mala ubicación te induce al error. Y además los periodistas potencian esa sospecha, porque hacen estadísticas de los errores para determinar a favor de quiénes fueron esos errores.

¿Es un error esa estadística de cuántos partidos ganó o perdió un equipo con tal o cual árbitro?

Te lo respondo con una anécdota. Yo era el enemigo público número uno según los jugadores, dirigentes e hinchas de Estudiantes. Dirigí una final y la ganaron, a partir de ese momento era como un Dios, por poco cuando entraba a la cancha no me aplaudían. Y ojo, no era que me había equivocado antes y no en la final que ganaron. Pero es claro que te ven de acuerdo al resultado. Porque muchos dirigentes también actúan como hinchas. A tal punto que yo no pude dirigir nunca más en Rosario porque un presidente actuó como hincha y me insultó adentro de un vestuario. Y me sacó la posibilidad de seguir arbitrando en mi ciudad, porque él pensaba que como de chico yo fui a ver un equipo iba a favorecerlo. Nunca entendió que esto es un laburo, y si yo no lo hago bien a la semana siguiente me quedo en mi casa sin poder trabajar. Pero volviendo a la pregunta, no hay dudas, evaluar a un árbitro por una estadística es una locura.

¿El peor error de un árbitro es cobrar lo que no existió?

Sí. Por eso es muy difícil seguir sin el apoyo de la tecnología. Porque si se juzga el desempeño de un árbitro a través de la tecnología, más desde el periodismo que mira una y otra vez una jugada para comprobar la acción cuando el juez lo tuvo que decidir en el acto, con más razón el árbitro debe tener a la tecnología como complemento. Y eso que algunos periodistas hasta se equivocan cuando relatan o comentan la jugada, porque cuando ven la repetición se desdicen para darle la razón al árbitro. Aunque a otros les cuesta corregirse y se refugian en la palabra "dudosa". Y si es dudosa tiene razón el árbitro entonces, porque si ni viéndola varias veces pueden tener certeza, está claro que el juez tuvo razón.

¿Entonces estás a favor del uso de la tecnología?

Totalmente. Considero que hay que perfeccionar la utilización que se está haciendo porque han habido errores en su uso. Incluso creo que los equipos tendrían que disponer de una posibilidad por partido de pedir revisar una jugada. Como en el tenis, pero sólo una vez por equipo. Hoy está penado que lo pida. Pero debe usarse. No nos olvidemos que Irlanda queda afuera de un Mundial porque Francia le baja una pelota con la mano. Son desenlaces muy importantes y hay que reducir el margen de error.