Somoza, ya sin Ruben, frente a un enorme desafío

Aún retumban los ecos de la despedida de Marco Ruben en medio de esa noche especial en la que el “goleador de lacadé” , como lo bautizaron los hinchas, pero en Central no hay tiempo como para detenerse en instantes emotivos, por más que cueste. Y es Leandro Somoza el más obligado a desembarazarse de las emociones y ponerse a pensar en lo que será el partido del próximo viernes ante Sol de Mayo por Copa Argentina (a las 18.10 y con arbitraje de Andrés Merlos) , porque no será un partido más. El técnico canalla sabe que la red de contención que logró con el triunfo frente ante Estudiantes es importante, pero que el choque copero “lo es todo” y podría marcar un punto de inflexión en la confianza hacia este ciclo que todavía está dando sus primeros pasos. Y claro, ahora ya sin el 9 de oro, lo que deberá analizar el entrenador es a quién echa mano para suplir su ausencia. Son más de uno los nombres en carpeta, pero a juzgar por algunas decisiones que tomó Somoza hasta aquí el principal candidato es Gamba.

Que el foco se ponga preferentemente en Ruben tiene que ver con la certeza que es el único confirmado que no estará a disposición del entrenador (el del sábado fue su último partido como futbolista profesional), pero sobre todo porque la victoria contra los juveniles del pincha pone al resto al tope de la consideración del DT. Lo que siempre se dice: equipo que gana no se toca. En esta ocasión habrá necesidad de meter mano en un puesto, pero con el resto, de no mediar imprevistos, la apuesta sería la misma.