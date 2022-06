Somoza y un mensaje a la dirigencia de Central: "Cuando uno trabaja mucho habla poco"

Según trascendió, antes de entrar a esa reunión Somoza ya se había despedido de sus colaboradores y del plantel de Central. "La sensación es rara porque no me gusta salir así, pero era una situación que no daba para más y en la que venía reclamando una coherencia y un orden que no estuvieron nunca presentes", aseguró.

Argumentó: "Esa es otra de las dificultades, cuando cuentan cosas que supuestamente son íntimas. Yo voy por el camino del trabajo, porque cuando uno trabaja mucho habla poco".

Leer más: Bomba en Central: Somoza presentó la renuncia y dejó de ser el técnico

Somoza manifestó su gratitud con el plantel canalla, pese a que -según recalcó- siempre esperó jugadores de experiencia para poder apuntalar la sangre joven. "Estoy agradecido al plantel porque ama a este club y se va a entregar a morir. Sé que la gente de Central los apoya como siempre, por eso estoy sumamente agradecido en este poco tiempo que me tocó trabajar", dijo.

Agregó: "Cuando vos tenés un plantel de jugadores tan jóvenes necesitás apuntalarlo con jugadores de experiencia para que esos chicos sigan creciendo. No tengo ninguna duda que en calidad de jugadores el plantel tiene un potencial muy bueno, pero necesitan el respaldo de jugadores de experiencia".