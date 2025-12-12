Social Run 4K: un encuentro social y deportivo en Granadero Baigorria

Este sábado, a las 8, se lanza el primer Social Run 4K, encuentro deportivo que tiene por objetivo el encuentro, la amistad y lo social en Granadero Baigorria

Las remeras que usarán los inscriptos a esta cita donde se combina lo social y lo deportivo en Granadero Baigorria. El Social Run 4K en marcha.

"4K de energía, amistad y movimiento". Esa inscripción está en las remeras de los que en la mañana de este sábado de running coparán la avenida principal de Granadero Baigorria para el primer Social Run 4K , un encuentro donde se prioriza lo social tanto como lo deportivo.

El encuentro es de carácter integrativo, donde no se busca la competencia sino el encuentro, en el marco de una actividad deportiva que cada uno la desarrollará de acuerdo a sus capacidades. El que quiere corre, el que no camina. La idea será compartir.

La distancia a recorrer será de 4 kilómetros y con la inscripción cada participante tendrá su musculosa, la medalla, un desayuno saludable posterior a la actividad, sorteos y se anuncian también sorpresas, con música en vivo.

El lugar de encuentro será en el Bar La Estación , de avenida San Martín y Moreno. Ese es el punto de largada y de llegada.

La actividad contó con el apoyo de muchos empresarios y emprendedores de la zona, que donaron muchos de los regalos para los sorteos, y para los que aún quieran participar, pueden comunicarse al 3415953750 o al 3413889576. También tiene el apoyo de la Municipalidad de Granadero Baigorria, de Aguas Santafesinas y los Bomberos Voluntarios.

Hace muy poco se hizo la maratón nocturna en Granadero Baigorria y también el Octubre Rosa, con mucha participación popular. Ahora es el tiempo del Social Run 4K.