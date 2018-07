Sin respuestas por el volante

Las definiciones sobre la contratación del volante central que pretende Edgardo Bauza no llegaron. Se espera que entre hoy y mañana se le dé un corte al tema para ver si se busca por otro lado o el técnico se las arreglará con lo que tiene hoy. Por lo pronto Claudio Yacob no contestó si acepta o no la propuesta que le hizo Central, por lo que tanto el mánager Mauro Cetto como los dirigentes deberán aguardar un poco más.

Bauza declaró el viernes que "en 24 o 48 horas" debería haber novedades y hasta se mostró confiado con que el jugador que fue apuntado pueda venir a Arroyito. Ese futbolista es Yacob, está con el pase en su poder luego de que finalizara su contrato con West Bromwich de Inglaterra. No obstante, en Central hay mucha cautela en el tema porque la idea del volante oriundo de Carcarañá sería continuar con su carrera en el fútbol europeo.

Según confiaron,Central le hizo una oferta importante desde lo económico a Yacob y ahora es el volante quien debe definir su situación. Pero la empresa no parece del todo sencilla.

Si el ex Racing rechaza la propuesta canalla, Bauza deberá definir si intenta por otro lado o jugársela con lo que tiene. Y es allí donde la consideración del juvenil Emmanuel Ojeda podría crecer.

También pasó otro día sin novedades sobre el futuro de Marco Ruben. La oferta del exterior que se esperaba no llegó y si nada de eso ocurre en los próximos días la dirigencia intentará firmar con el delantero la extensión del contrato, que caduca a fines de diciembre.