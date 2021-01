Siguen las tratativas de Newell's por el Tucu Palacios y Conti

Claro que las dos negociaciones son distintas. Por Palacios, quien recientemente dejó el club, las charlas comenzaron hace poco más de un mes con Independiente. Pero en el medio hubo un cambio de técnico en el rojo, lo que abrió una incógnita sobre el futuro del delantero. Habrá que esperar que Julio César Falcioni decida si lo considerará o no. Si el Emperador da el visto bueno para su salida, Newell’s tendrá el camino más allanado. Pero no es el único interesado en el Tucu, porque San Lorenzo también espera agazapado. Y si llega un llamado desde el exterior, ya no habría posibilidad de competir desde lo económico. Más allá de eso, todavía existe optimismo.