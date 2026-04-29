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En Newell's, Kudelka está obligado a meter mano hasta en el último acto del Apertura

Para afrontar la baja del zaguero Oscar Salomón por lesión en Newell's, Bruno Cabrera empezó a entrenar a la par del grupo y es la primera opción que maneja el DT

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

29 de abril 2026 · 06:10hs
Preso de las lesiones

Foto: Héctor Río / La Capital

Preso de las lesiones, desde que asumió en Newell’s el técnico Frank Kudelka nunca pudo reiterar la formación de arranque.

El cuerpo técnico de Newell’s no puede repetir el once. Por una cruel y caprichosa serie de lesiones que persiguió la suerte del plantel en este semestre, desde que arribó al parque Independencia, Frank Kudelka nunca pudo reiterar la formación de arranque. En ese marco, no se pudo liberar de la obligación de mover piezas, ni siquiera en la última jornada de la fase de grupos. En esa instancia, tampoco lo pudo conseguir, ni siquiera apoyado en esta seguidilla favorable de cinco partidos sin perder, con tres triunfos y dos empates en el torneo.

Ni siquiera en los esbozos iniciales de una curva de crecimiento, y con resultados que después de tanto tiempo y tantos intentos fallidos, parecen haberse encarrilado y unificado en el club leproso.

En ese escenario, de búsquedas que ahora transitan con menos crispación y más serenidad, se enmarca la decisión que debe tomar el técnico rojinegro ante otra nueva lesión, esta vez del zaguero Oscar Salomón.

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Newell's, sin Salomón

Vale recordar que el marcador central, que volvía de una lesión en el bíceps femoral, dejó el campo de juego a los 6’, recién iniciado el pleito ante Instituto en el Coloso, y desde el predio Bella Vista surgieron señales positivas y esperanzadoras en relación a Bruno Cabrera, ya que empezó a trabajar con el resto del plantel y asoma como principal alternativa para este lunes.

En ese choque frente a La Gloria fue Fabían Noguera el que ingresó por Salomón, y desde ese momento se respetó una línea de cuatro en el fondo. Según los análisis, que se están dando por estas horas en el búnker rojinegro, dentro de esa plataforma de evaluación apuntan a la lentitud y la falta de ritmo de Noguera, como problemas para ir de titular ante Vélez, de visitante.

Hay que tener en cuenta, que Noguera estaba entrenando aparte durante los primeros meses, por decisión dirigencial, ya que no había cedido para bajar el costo de su contrato, y por eso estuvo siempre trabajando de esa manera.

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Newell's se fijó en Noguera

Frente al mar de lesiones que rodeó al plantel leproso, Kudelka decidió hacerlo volver a los entrenamientos con el grupo. Si bien no estaba en estado físico ideal, desde su experiencia y, sobre todo desde su altura, trató de aportar en los minutos que le tocó salir al ruedo.

Lo cierto es que en esos pasajes, expuso virtudes y defectos que ahora está analizando el técnico para determinar si está para ser titular en el Fortín de Liniers.

Ante esta situación, y frente a las bajas actuaciones de Nicolás Goitea, y ante sus problemas en el juego aéreo, hasta ahora inclinarían a Kudelka a tomar a Cabrera, como primera opción.

Por ahí pasa la principal determinación que tiene que adoptar el técnico de cara a la fecha 9ª, la que quedó pendiente por el paro autodecretado por los dirigentes de AFA, donde visitará al siempre complicado Vélez el lunes a las 19,15 en el estadio José Amalfitani, y que será la última de esta fase de grupo.

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Newell's, fuera de todo

Vale precisar, que ya Newell’s no pelea ni aspira a nada importante, pero debe apuntar a ratificar este gesto de dirección favorable que logró instalar en este tramo final del certamen.

En ese marco, desde el complejo Griffa trascendió que en los primeros entrenamientos de la semana, Bruno Cabrera y Franco García se encuentran practicando a la par del resto.

En eso está Newell’s ahora, tratando de seguir recuperando soldados, y si puede conseguirlo entre resultados positivos, mucho mejor.

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