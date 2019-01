Si se va Zampedri del club llegará otro nueve

Fernando Zampedri y Leonardo Gil son las posibilidades más claras que tiene Central de vender en este mercado. Por ahora hubo algunos sondeos y una oferta por el delantero, que fue consideraba insuficiente por las autoridades canallas. Mientras que por el Colo no llegó nada oficial. Sin embargo, en Arroyito tienen en claro que el goleador es un imán para algunos clubes y por eso están a la expectativa, más allá de que no tienen un real interés de largarlo. No obstante, si el Toro emigra tienen en claro que buscarán otro 9 para suplir al entrerriano, independientemente del atacante que interesa (ver aparte).

Zampedri se tornó rápidamente en el referente del gol auriazul. Se adaptó sin problemas al club y siempre se mostró positivo a la hora de tirar el carro del equipo hacia adelante. Incluso jugó lesionado en varias oportunidades. Tampoco especuló con su gran momento o exigió ser vendido. Viene entrenando y respetando el contrato con bajo perfil.

Desde Avellaneda lo vienen observando. Independiente vendió al Puma Gigliotti y busca sucesor. Y el Toro es una chance, pese a que un grupo empresario también mostró interés para luego acercarlo a los diablos rojos. Todo quedó en veremos. Sin embargo es una pieza muy vendible.

Claro que el Patón Bauza y la dirigencia no están dispuestos a largarlo. Lo consideran una gran pieza. Sobre todo para la estructura de juego del entrenador. Zampedri reúne todos los requisitos que desea el DT a la hora de armar un esquema, sea con uno o dos delanteros.

Pero a la vez tienen en claro que si un conjunto llega y pone los cuatro millones de dólares que tiene la cláusula no habrá mucho para meditar. Todo lo contrario. Se ejecutaría la venta sin dudar. Y ahí sí saldrán a buscar otro nueve o pieza de renombre, independientemente del punta que interesa (ver aparte).

Consulta por el lateral Molina

Central preguntó condiciones a Boca por el lateral derecho Nahuel Molina, quien estuvo a préstamo en Defensa y Justicia. También tiene en claro que llegado el caso, siempre y cuando el convenio llegue a buen puerto y sea favorable para los de Arroyito, el juvenil de 21 años se sumará para nutrir al plantel. Porque para Bauza el titular es Bettini.