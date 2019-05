Asumió como secretario técnico y entró en funciones acelerando al palo. Raúl Gordillo se muestra tan cauteloso como optimista a la hora de hacer eje en los posibles refuerzos que llegarán a Central en poco tiempo más. "No me gusta dar nombres porque considero que en estos temas hay que ser discretos y muy respetuosos. Pero la semana que viene será clave", en el rubro contrataciones, afirmó el Mono en el inicio de la charla a fondo con Ovación. El ex volante campeón de la Copa Conmebol además destacó: "Estaré en las diversas negociaciones. Sobre todo para defender los intereses del club. Y a la vez seré un nexo entre la primera división, la reserva y las inferiores".

¿Esperabas asumir en este rol teniendo en cuenta que hasta hace poco eras ayudante de campo del Turco Mohamed?

No, pero es algo que siempre quise hacer. Incluso el año pasado estuve a punto de iniciar la carrera de mánager deportivo, pero no pude hacerlo. Es algo que siempre me gustó realmente. Porque es un rol que abarca del fútbol profesional al amateur. Engloba todo y lo veo como una función muy importante. De mi parte daré todo. Una porque es mi forma de ser, y otra porque estoy en Central con todo lo que representa eso. Sea a nivel popular como individual.

¿Cuál será específicamente tu función?

La prioridad es encabezar las diversas negociaciones de los futuros refuerzos. Sobre todo para defender los intereses del club. A la vez bajar lineamientos de trabajo hacia las divisiones inferiores. La idea es hacer una buena labor de base y potenciar a los juveniles. Desde mi lugar será además potenciar a los chicos porque Central es un club formador y vendedor por naturaleza. Lógicamente seré un nexo entre primera, reserva y la cantera.

¿Cocca mirará a las inferiores?

Sí, de hecho lo hizo en el poco tiempo que estuvo. Llegó y apostó por Villagra. Es un entrenador que mira hacia abajo, así que habrá que aprovechar eso. No tengo dudas de que seguirá apostando por nuestras inferiores.

¿Y cómo van a consensuar la llegada de refuerzos?

Hablando y escuchando lo que pretende el entrenador para el armado del equipo. Como sucede en todos los clubes, Cocca pedirá a ciertos jugadores por las características técnicas que tienen cada uno de ellos. Buscará a ciertos apellidos porque son los que considera que mejor y más rápido se podrán adaptar a su idea de juego. En ese sentido no habrá ningún problema porque todos queremos lo mejor para club.

¿Pero sabés que Cocca dijo que a los jugadores los iba a elegir sólo él?

Sí, y creo que cuando manifestó eso fue porque sabe que toda institución trata de sumarle todos los jugadores que pide el entrenador. Siempre fue así y ahora no veo por qué deberá ser la excepción. En todo mercado de pases quien tiene la última palabra a la hora de traer un apellido es el técnico, porque será él quién armará luego el equipo. Lógicamente que si vemos que hay un nombre interesante o nos puede venir bien lo vamos a plantear como corresponde, porque también es verdad que hay que defender siempre los intereses de Central. Aunque en ese aspecto no creo que Diego tenga problemas porque lo conozco de cuando fuimos compañeros en Banfield y sé que siempre busca lo mejor.

¿Hablaron de este tema puntual?

No, porque realmente estuvimos abocados a otros temas más profundos. Apuntamos a armar un buen equipo y hablaron en todo momento de nombres y otras cuestiones netamente futbolísticas. Acá estamos todos por el bien de Central. Lo que pretende es armar un buen equipo de trabajo.

¿Si bien estás radicado en Capital Federal, estás empapado con lo que sucede en el mundo de las inferiores y de Central?

Totalmente. Muchas veces fui a ver a las inferiores de Central cuando jugaban en Buenos Aires. Una porque me gusta hacerlo y además porque había gente amiga trabajando en el club como el Cuis Daniele o Pirulo Rivarola, por citar algunos. A eso le sumo que como vivo cerca de la cancha de Ferro o Huracán, muchos sábados me iba a ver a los chicos. Y ni hablar de lo que pasa en la primera división. Desde ese punto de vista siempre estoy empapado de lo que pasa. Y no sólo en nuestro club sino en líneas generales. Lógico que por mi pasado y raíces siempre la mirada más fina está depositada en Central.

¿El hecho de que seas amigo personal del Kily González te condiciona o favorece en algo?

No, el Kily en este caso es el entrenador de la reserva y creo que viene demostrando el grado de capacidad que tiene. Es verdad que somos amigos, pero acá tengo que ser el nexo entre él y el técnico de la primera división porque Central está por encima de todos. Vamos todos detrás de una línea de trabajo en función del club.

¿Ya te presentaste con el resto de los técnicos y profes de las inferiores?

Sí, lo hice la semana pasada cuando fui a la ciudad deportiva. Me presenté con todos y charlamos algunas cosas. Una vez que termine la etapa de negociación por refuerzos, seguramente el contacto será permanente.

¿Y con Galloni?

También. El Flaco es nuestro coordinador y estuvimos hablando de ciertas cosas específicas. También charlé con el Puma Rodríguez. Considero que hay un buen vínculo en inferiores y eso es fundamental para trabajar y potenciar a nuestros chicos, porque todos entendemos que Central es un club formador y vendedor.

¿Hay buen material en inferiores?

Por supuesto. Central siempre tuvo buenos valores abajo. Por eso hay que potenciarlo porque el club necesita mostrarlos y luego venderlos. Incluso hay un grupo de chicos que están en las selecciones juveniles y habrá que pulirlos porque pueden dar mucho en un período a corto plazo.

Pero hace rato que no saca un chico o logra afianzarlo.

De hecho, Central sumó un sinfín de zagueros centrales y laterales en los últimos tiempos. Eso que decís es verdad e incluso suena extraño porque Central siempre sacó buenos jugadores en cada una de las líneas. Pero es cierto que nos costó sacar o bancar a algunos de los chicos que fueron asomando en primera. Sin embargo, vamos a trabajar y nos enfocaremos en subsanar este tema. Es para hacer una labor ardua y fina realmente. Pero en esto no hay secretos, hay que trabajar y hacer énfasis en los puntos donde estamos flojos desde hace rato en las inferiores para evitar seguir sumando más jugadores en algunos puestos puntuales.

Lo que será arduo es sumar jugadores en lo inmediato por la delicada situación financiera del club.

El mercado en sí no se está moviendo. Y nosotros no somos la excepción. Hay un contexto que obliga a cada uno de los clubes a formular movimientos finos y seguros en materia de contrataciones. Nadie suma por sumar. Cada uno busca lo justo y necesario y hace el esfuerzo a conciencia. Central no sumó a ningún nombre pero por ahora. Tenemos varios frentes abiertos pero nada definido a la vez. Sin embargo, nuestro entrenador tendrá los refuerzos que pidió a lo largo de la pretemporada, que será muy larga por cierto.

¿Te condiciona que tampoco se haya vendido a algún jugador?

Estamos analizando algunas propuestas pero por el momento consideramos que no son suficientes. No me gusta dar nombres, sea de los que pueden venir como llegar a irse, por una cuestión de respeto más que nada. Cuando tengamos alguna oferta concreta y sea buena para el club ahí será la dirigencia la que definirá la venta. Estoy para dar mi punto de vista pero las ventas se definen por comisión directiva. Más allá de todo, es cierto que necesitamos vender a un futbolista para poder mover movernos de otra manera.

¿Zampedri es el apuntado para emigrar?

Seguramente es uno de los apellidos que más chances tendrá de emigrar. Es un goleador y habrá que ver qué sucederá en su momento.

Cocca pidió que no vendieran a Ledesma, Gil y Lovera, pero paradójicamente son los únicos vendibles.

El entrenador tiene sus razones. Son jugadores importantes y todos sabemos lo que pueden dar esos tres apellidos. Por el momento no recibimos ninguna oferta, así que prefiero mirar para adelante y concentrarme más en los que podrían llegar más que irse. Independientemente de esto es verdad que son futbolistas que seguramente llegarán propuestas. Pero en su momento se las analizará. Por ahora son todas suposiciones.

¿La semana próxima será determinante en el tema de refuerzos?

Creemos que sí porque la idea es que el 5 de junio ya haya un par de caras nuevas a disposición del entrenador. Luego seguiremos sumando gente porque la idea es hacer varias incorporaciones.

¿Vendrán Palacios, Chávez, Fragapane o Zabala?

No me gusta dar nombres cuando por ahora no hay nada firme por ningún jugador. Sí puedo decir que nos interesan algunos de los apellidos que la gente conoce porque se hicieron públicos en su momento. También que tenemos varios nombres más en observación. Esta es una tarea que requiere discreción porque se pueden generar falsas expectativas.

¿Es verdad que todos los refuerzos llegarán mediante Bragarnik, quien además es el representante de Cocca?

No necesariamente será así. Es verdad que Bragarnik cuenta con muchísimos jugadores y además sabe perfectamente lo que necesita Diego (Cocca). Pero también es cierto que si hay un jugador que consideramos importante y el DT lo quiere se lo sumará, independientemente de quién sea el representante.

Negociaciones por Barbieri

¿Qué sucederá con Caruzzo, Camacho y Ortigoza?

Son casos específicos. Caruzzo y Ortigoza tienen contrato. Mientras que por Camacho el entrenador dijo que hablará y luego se definirá cómo seguirá porque quedará libre el próximo 30 de junio.

Cocca también dijo que hablará con Ortigoza.

Así es. Y hasta que no hablen no podemos decir nada puntual porque sería una irrespetuosidad opinar de una charla que aún no se dio.

¿Y qué pasará con Barbieri?

Hay una cláusula de renovación automática por seis más. La idea es hacer uso de esa opción y a la vez estamos hablando con Racing para ver si podemos tener al jugador por una temporada y no sólo hasta diciembre.

¿Sabías que ni Barbieri ni Racing quieren firmar por un año a préstamo porque la idea de las dos partes es que Central compre al menos

una parte del pase?

Sí, es así realmente. Por ahora estamos gestionando un nuevo préstamo por un año y en el peor de los escenarios por seis meses como estipula el contrato. Aunque también queremos ver si más adelante podemos adquirir una parte del pase porque es entendible lo que plantearon las dos partes. Pero en este escenario no se puede, aunque si se produce alguna venta seguramente el club buscará la manera de hacer el esfuerzo.

¿Y Ayala?

Ya hablamos con Temperley y venimos bien. La idea es que Josué siga un año más. En eso estamos.