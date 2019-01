Viene remándola de atrás desde que comenzó la pretemporada. Leonardo Gil pasó de ser un irrefutable titular a un indiscutido suplente. ¿Qué pasó en el medio? Según constató Ovación, el Patón Bauza le dejó bien en claro al Colorado que tenía que pelearla de atrás porque no hizo bien la pretemporada. Por ese sencillo argumento es que el entrenador no dudó en reemplazarlo de cuajo por Fito Rinaudo, quien llegó como refuerzo y se asentó rápidamente al equipo sin fisuras. Sin embargo, la fresca expulsión de Néstor Ortigoza podría abrirle la puerta al ex Talleres para que ingrese ante Aldosivi entre los once, independientemente de la molestia que acusó Diego Becker ante Huracán (ver aparte). Claro, todo dependerá de lo que vaya observando el técnico en el día a día, como también lo que ofrezca el mediocampista. Aunque no habrá que sorprenderse si en la foto termina saliendo Emmanuel Ojeda.

En el inconsciente colectivo popular está grabada la imagen de Gil lanzando el córner en el gol de taquito de Herrera ante Newell's en cancha de Arsenal, por los cuartos de final de la Copa Argentina. También hay que remarcar que fue clave en muchísimos goles que salieron de su precisa zurda en los tiros libres. Porque el canalla acopió una importante cantidad de conquistas mediante la pelota parada, cuyo autor intelectual fue el Colo.

A todo ese combo hay que agregarle que, según comentaron en off en varias ocasiones desde las entrañas de los diferentes cuerpos técnicos auriazules, desde lo estrictamente táctico no es una pieza que logre sincronizar tal como lo planificó el entrenador. Aunque a la vez ninguno puso en duda su inclaudicable entrega a la hora de regar la cancha. En ese aspecto Leonardo es un jugador que jamás se queda con el cambio. Va por todo. Con su particular estilo, que puede o no satisfacer a ciertos paladares, pero siempre yendo al frente.

Por eso la masa de Arroyito se sorprendió cuando fue el turno de jugar de manera amistosa ante Belgrano. Era el primer encuentro de la pretemporada y Gil no apareció entre los 18 convocados. En su lugar jugó Fito Rinaudo, que se entendió a la perfección con Ortigoza, quien incluso ahora se mueve más adelante e intenta mover con más calma los hilos del equipo en materia de gestación.

Hasta ese momento nadie dudaba de la baja porque acarreaba una molestia desde la previa de la final de la Copa Argentina, que jugó lesionado y por eso desentonó en la noche histórica de Mendoza contra Gimnasia. Luego tuvo participación en los suplentes que se midieron ante Sarmiento de Junín en el country de Arroyo Seco.

Para la cita informal con Racing en Mar del Plata estuvo entre los relevos. Pero Bauza optó por otros apellidos a la hora de hacer los cambios en el complemento. Lo mismo sucedió anteayer por la reanudación de la Superliga. El ex Talleres siguió la derrota desde el banco. El entrenador decidió los ingresos de Allione por Diego Becker, Washington Camacho por Riaño y Herrera por Barrera.

¿Por qué no entró el Colo? El Patón es el que manda y es quien mejor conoce cómo están sus hombres. Habrá considerado que Leonardo aún no está al nivel que pretende y por eso no tiene cabida. Aunque hay un dato que es no menor. Y puede ser un detonante a corto plazo.

Ovación certificó que Bauza le dijo al Colorado que tenía que pelearla de atrás porque no hizo bien la pretemporada. En realidad el entrenador no hizo más que apelar a la sinceridad y frontalidad que lo caracteriza, pese a que las palabras que lanzó el Patón no le gustaron nada al jugador.

Y la reciente suspensión de Néstor Ortigoza en cancha de Huracán dejó una vacante en la zona de los volantes. Restará saber qué hará el técnico cuando sea turno de recibir el próximo sábado a Aldosivi y luego llegue el clásico. ¿Le dará la oportunidad al Colo? ¿O apostará por Emmanuel Ojeda? Sin dudas, son dos interrogantes que sólo el Patón puede develar.