Se vienen Almada y Vergara

Poco a poco se le va aclarando el panorama. Diego Cocca ordenó ayer un trabajo táctico. Y ahí no anduvo con rodeos. De un lado de la cancha paró a los once apellidos que tiene en mente para recibir mañana a la noche a Aldosivi, por el debut de la Copa de la Superliga. Entre las caras que seleccionó sobresalieron las figuras de Facundo Almada y Duván Vergara. El juvenil defensor suplirá al suspendido Miguel Barbieri. Mientras que el colombiano entrará por Joaquín Pereyra por decisión táctica. A priori estas serán las dos únicas variantes que hará el entrenador de Central con respecto a la formación que presentó en la derrota ante Independiente el pasado domingo, por el cierre de la Superliga.

El plantel auriazul volverá a trabajar hoy temprano. La diferencia es que llevará a cabo el último repaso semanal. Ahí Cocca no podrá fallar. Porque lo que decida será lo que mañana a la noche presentará frente al tiburón en pos de ganar y revertir la imagen que viene ofreciendo.

Mientras tanto, el entrenador ayer encabezó un específico trabajo táctico en el country de Arroyo Seco. La misión central fue que los suplentes atacaran a todo ritmo a los titulares. El DT quiere máxima concentración y seguridad en cada una de las líneas.

Con respecto a los nombres que probó sobresalen los ingresos de Facundo Almada y Duván Vergara. El juvenil zaguero central le ganó la pulseada a Marcelo Ortiz y, de no mediar imprevistos en la última sesión, será el reemplazante del suspendido Miguel Barbieri.

Mientras que en el medio también hubo un retoque puntual. Se ve que los minutos que estuvo en escena Vergara en Porto Alegre frente a Gremio fueron suficientes para ganarse un puesto entre los que saldrán de movida ante Aldosivi. El colombiano ocupará la banda derecha, que contra Independiente y los brasileños estuvo en poder de Joaquín Pereyra.

Cuando Cocca avisó en la reciente conferencia de prensa que apostaría por los mejores jugadores para encarar el inicio de la Copa de la Superliga, no hizo más que ratificar que subestimó la Copa Libertadores al presentar un equipo muletto en suelo gaúcho.

Central pondrá, según su técnico, lo mejor que tiene en la actualidad. Irá en busca de un pleno pensando además en la revancha del próximo sábado en Mar del Plata. Sabe que en Arroyito no podrá claudicar. Sea porque quedará contra las cuerdas en este flamante torneo como también gastará una ficha más en concepto de imagen ante los hinchas, que por ahora siguen mirando de reojo y con cierta desconfianza al actual orientador táctico.

No obstante, a juzgar por lo realizado ayer en el country, todo indica que el canalla recibirá a Aldosivi en el Gigante con Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Facundo Almada y Alfonso Parot; Duván Vergara, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza y Washington Camacho; Maxi Lovera y Fernando Zampedri.





Ya piensa en el próximo mercado

La dirigencia de Central empezó a moverse lentamente para encarar el próximo mercado de pases, donde no podrá fallar porque el club se jugará la permanencia en la elite. Según constató este medio, al no estar más el director deportivo Mauro Cerro, los directivos no descartan armar una mesa de consulta con especialistas o bien crear una secretaría técnica en pos de sumar los refuerzos que pedirá el entrenador. Lo que sí aseguraron desde la plana mayor de la comisión con marcado énfasis es que "por ahora Diego Cocca no pidió ningún nombre y tampoco puesto a cubrir. Recién nos empezamos a mover, pero no hay nada en concreto en cuanto a las posiciones que necesitamos". Además de los que vendrán, los de Arroyito tendrán que ver cómo harán para retener a algunos titulares.