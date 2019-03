"Se va a hacer difícil"

Los jugadores fueron saliendo rumbo al micro, con pocas ganas de hablar. Es una secuencia que lamentablemente para Newell's se repite. Héctor Bidoglio fue uno de los últimos que apareció. Frente a los periodistas, el entrenador sostuvo que se perdió por "los mínimos detalles". No fue necesario que puntualizara que consideró que hubo un error en la conquista de Gimnasia. La forma en la que se dio el resultado lo llevó a calificar a la derrota como "una sensación amarga". Y fue contundente sobre el futuro rojinegro. "Por momentos el equipo entiende lo que queremos hacer, pero todo esto tiene que venir acompañado de resultados, porque sino se va a hacer muy difícil", dijo.

"La sensación es mala. No habíamos hecho un mal partido y se nos escapó en el último segundo. Controlamos la pelota y lo perdimos en mínimos detalles, en no saber qué hacer, en no estar concentrados. Es una sensación amarga", declaró.

"Fue un partido donde los dos sabíamos que estábamos jugando. Nos costaron los primeros 10 minutos y después nos acomodamos. En el segundo tiempo tuvimos la tenencia, ampliamos la cancha y manejamos la pelota. Por momentos presionamos bien. Nos faltó explosión, más claridad en los últimos metros. Por momentos el equipo entiende lo que tiene que hacer. Nos tendríamos que haber llevado algo", consideró.

Bidoglio manifestó que el juego del equipo invita a pensar que merecerían "tener más" puntos. "Pero la realidad es esta. Y esos son los puntos que tenemos. Hay que seguir mejorando y levantar anímicamente porque estos resultados pegan. Estoy seguro que saldremos adelante", aseguró.

"Todos sabíamos lo que nos estábamos jugando, que era un partido importantísimo. Con Talleres hubo momentos de buen fútbol. Hoy (ayer), el equipo por momentos volvió a estar bien. Pero no se dan los resultados", manifestó.

"Estos son los jugadores que tenemos. Confío mucho en ellos, tienen calidad. Hay que seguir trabajando, mejorando. Lo importante es que las situaciones las tenemos, las creamos", dijo.

"Por momentos el equipo entiende lo que queremos hacer, hay una idea, pero todo esto tiene que venir acompañado de resultados, porque sino se va a hacer muy difícil", alertó.





El receso

Debido a la fecha Fifa, Newell's recién volverá a jugar por la Superliga el viernes 29 de marzo, a las 19, contra Huracán en el Coloso. En el medio tendrá el encuentro por la Copa Argentina.