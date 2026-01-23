La Capital | Ovación | Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra y Central vuelve a tener un juvenil con ese número

Pasaron más de 10 años desde la última vez que un jugador con un puñado de partidos en primera se haga con este emblemático número.

23 de enero 2026 · 18:10hs
Santiago Segovia se saca la camiseta para festejar su único gol en primera

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Santiago Segovia se saca la camiseta para festejar su único gol en primera, ahora se pondrá la 10 de Central

Omar “El Negro” Palma, Pablo “Vitamina” Sánchez y el último, Ignacio Malcorra, tienen un denominador en común: la emblemática camiseta número 10 de Central en la espalda. Con la salida de Nacho, el número quedó vacante y fue un renombrado juvenil el que se quedó con ese lugar: Santiago Segovia.

Ignacio Malcorra, quien portó el emblemático número desde 2023, dejó un vacío no sólo en los hinchas y el plantel canalla, sino también en los dorsales. Cuando se confirmó su salida comenzaron las preguntas para saber quién iba a ser el reemplazante, al menos en el 10. Todos los caminos conducían a un mismo nombre, por eso la elección de Santiago Segovia no sorprendió.

El flamante 10 de Central tuvo un 2025 con escasas apariciones en el equipo de primera división y la reserva auriazul, distintas lesiones lo tuvieron a maltraer y no pudo hacer pie. Sin embargo, Jorge Almirón le dio la confianza necesaria para probarse el icónico número, relacionado a los conductores creativos, habilidosos y gambeteadores del fútbol.

Segovia tiene el duro reto de saber llevar un “10” que no es para todos. Antes de Malcorra, el número lo probaron varios, pero pocos quedan en la retina del hincha canalla. Algunos nombres fueron Emiliano Vecchio (más recordado por lo extra futbolistico que por lo hecho en cancha), Néstor Ortigoza, Gustavo Colman y Giovani Lo Celso, pero hay que remontarse a más de una década para recordar a un juvenil con la 10 canalla.

El último 10 de las inferiores

Nacido en Concepción del Uruguay hace 18 años, Santiago Segovia se hace de la 10 de Central con apenas 11 partidos en primera división, entre Liga Profesional, Torneo Apertura y Clausura y Copa Argentina.

El último que usó la 10 de Central con menos de 10 partidos en primera fue Franco Cervi, que los tres partidos en el final del Torneo de Transición 2014 le bastaron para que Eduardo Coudet confíe en él para usar el histórico número. Y el debut no pudo ser mejor: golazo y triunfo en la fecha 1 del campeonato de primera división del 2015 ante Racing que venía de ser campeón del fútbol argentino.

Cervi jugó 18 meses con la 10 y convirtió siete goles y dio 11 asistencias. En total jugó 53 partidos con el histórico dorsal y se fue vendido al Benfica de Portugal más de 5 millones de euros.

El 10 en Central en el Siglo XXI

Sólo en este siglo Central tuvo doce número 10, sin contar las tres temporadas en el Nacional B donde por reglamento obligan a utilizar a los titulares los números en orden y eso permitió que nombres como Rodrigo Salinas, Leonardo Monje y hasta Federico Carrizo lo utilicen. Omar Palma soltó el número a finales de los 90 y lo tomó Ezequiel González, que abrió el historial detrás de ese número en el Siglo XXI.

Luego del Equi González lo usó Pablo “Vitamina” Sánchez, Pablo Vitti, el paraguayo Roberto Acuña, Damián “Kitu” Díaz, otra vez González en su retorno en 2009 y luego Jonatan Gómez. Tras el paso de Central por el ascenso, la 10 quedó para Antonio Medina.

Luego del “Tony” llegó con la 10 el Chucky Cervi. Tras la venta del zurdo al Benfica de Portugal fue Giovani Lo Celso, que debutó con la 34, pasó por la 21, y sobre el final de su estadía en Central se colocó la 10, cuando ya acumulaba 45 partidos en primera.

La venta de "Gio" al PSG le dio la oportunidad a Gustavo Colman de quedarse con la 10 durante una temporada y media, más tarde la usaría Néstor Ortigoza para celebrar la Copa Argentina 2018.

Ortigoza se fue de Central y el número quedó vacante lo que dio paso a una seguidilla de jugadores que llevaron la 10: el uruguayo Federico Martínez (en dos partidos) y Emiliano Vecchio y el venezolano Michael Covea.

El volante que llegó de Tachira y pasó sin pena ni gloria por Arroyito fue el último antes de Ignacio Malcorra, que durante tres temporadas supo ser el estandarte de Central con la 10 en la espalda.

Segovia el nuevo 10

Segovia debutó a fines de 2024 con la Nº 51 en una derrota de Central ante Barracas Central, fueron apenas seis minutos. Ese año acumuló cuatro partidos más (uno sólo como titular) y hasta un gol en la última fecha de la Liga Profesional ante Belgrano.

>> Leer más: Santiago Segovia: "Pude terminar el año como quería, jugando como titular"

Para la temporada siguiente, la 2025, utilizó la Nº 17, dorsal que lo acompañó durante todo el año en los seis partidos que jugó, todos ingresando desde el banco de suplentes. Las lesiones hicieron que el pasado año no sea fácil para el volante de Entre Ríos y no pudo tener el ritmo necesario para acumular experiencia en cancha.

Ahora tiene la difícil misión de usar una camiseta con peso, que supieron llevar Omar Palma, Aldo Pedro Poy o Ramón Bóveda, entre otros.

Noticias relacionadas
Alejo Veliz se quedará en Central hasta junio y podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el Canalla.

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Enzo Giménez se mostró feliz por su continuidad en Central y tiene expectativas de ser titular en el equipo de Jorge Almirón. 

Enzo Giménez: "Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura"

Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara.

La AFA indultó a los jugadores de Estudiantes sancionados por el "espaldarazo" a Central

Central informó que el defensor Juan Cruz Komar fue operado con éxito de su arritmia cardíaca.

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Lo último

Gritó goles en Newells, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Gritó goles en Newell's, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Se espera que el termómetro alcance altísimas temperaturas en los jornadas venideras. Recomendaciones para evitar problemas de salud graves

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Ovación
Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú
Ovación

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Salud

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos